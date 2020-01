Labeaume emballé par le nouveau tracé du 3e lien

Sceptique depuis des années par rapport au projet de 3e lien entre Québec et Lévis, le maire Régis Labeaume s’est rallié au gouvernement Legault, visiblement emballé par le nouveau tracé proposé.

La réaction du maire de Québec, en conférence de presse mercredi après-midi, était à des années-lumière de sa retenue habituelle.

Régis Labeaume s’est présenté tout sourire devant les caméras, au lendemain de sa rencontre avec le ministre des Transports François Bonnardel qui lui a offert de relier les deux centres-villes avec un tunnel au lieu de traverser le fleuve à la pointe de l’île d’Orléans.

«Nous, à la Ville de Québec, on est très heureux de cette situation-là. On est d’accord en principe avec le projet. Tout se règle, il suffit de travailler fort et je pense qu’au final, notre région va y gagner en terme de cohésion sociale», a-t-il réagi lors d’un point de presse mercredi après-midi.

«Le premier gain net, c’est la connexion avec le réseau de transport structurant collectif parce que ça va augmenter l’achalandage de notre réseau, ça donne un plan cohérent pour la couverture sur les deux rives (...) Le Pôle Saint-Roch va devenir encore plus achalandé par rapport à ce qui était prévu et ça vaut pour tout le réseau au complet qui va gagner de la clientèle. Il y a une grande cohérence», s’est-il réjoui.

«Avec le gouvernement, on va travailler dès demain matin...il faut qu’on attache les deux projets très rapidement parce que nous, nous n’avons pas l’intention de changer notre agenda. On ne veut pas ralentir, on a des objectifs très précis en terme d’agenda. Il faut qu’on travaille très fort.»

Pas d’embûches majeures

Même s’il se pose lui-même beaucoup de questions sur le plan technique, par rapport à la sortie d’un tunnel sur Laurentienne et l’impact du trafic automobile, le maire a déclaré qu’il n’y avait «pas d’embûches majeures». «Je pense qu’on se rapproche de plus en plus d’un boulevard urbain» sur Laurentienne, a-t-il affirmé, rappelant le projet de reconfiguration de cette artère dans le secteur du centre commercial Fleur de Lys.