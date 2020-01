L’annonce d’un nouveau tracé pour le troisième lien de Québec a engendré une nouvelle ligne de fracture sur le plateau de l’émission «La Joute» entre Caroline St-Hilaire et Jonathan Trudeau.

Le gouvernement Legault a présenté une nouvelle mouture du futur troisième lien qui, au lieu de passer par l'île d'Orléans, relierait les deux centres-villes et ferait une grande place au transport en commun.

«Je trouve l’idée très intéressante, mais j’ai hâte qu’on nous dise les coûts et les échéanciers», note Jonathan Trudeau, grand partisan de la construction de ce troisième lien.

De son côté, si elle salue la place faite aux transports en commun, Caroline St-Hilaire demande encore à être convaincue.

«Penser faire un troisième lien en 2020 sans inclure le transport en commun, c’est fou raide, dit-elle d’entrée de jeu. Cela étant dit, la responsabilité du ministre et du gouvernement [...] c’est de présenter le projet au complet.»

Pour l’instant, regrette-t-elle, autant les tracés que les coûts et les implications du projet changent au gré des sessions parlementaires.

«[Le 3e lien], c’est comme le Bonhomme Sept Heures, tout le monde en parle, mais personne ne l’a vu, compare Caroline St-Hilaire. Est-ce qu’on peut le voir ce projet-là une fois pour toutes? Est-ce qu’on peut savoir quelles sont les implications financières et qu’ossa donne, comme dirait l’autre?»

Et à l’argument que les citoyens ont voté pour la CAQ en pleine connaissance de cause, l’ancienne mairesse de Longueuil réplique que le troisième lien n’était pas la raison pour laquelle la majorité des électeurs se sont tournés vers le parti de François Legault.

«Chaque fois qu’on veut réaliser un engagement de la CAQ, on dit que c’est pour ça qu’on a voté. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la CAQ a atteint le pouvoir; il y a aussi la lassitude du Parti libéral et son arrogance.»

À ce compte-là, répond Jonathan Trudeau, à quel moment les Québécois ont-ils voté pour le REM?

«Pas sûr que dans la région de Québec et en Gaspésie on a voté pour le REM, mais tu sais quoi, on se ferme le clapet et on regarde les dépassements de coût.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.