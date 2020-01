Le téléphone intelligent, principale fenêtre sur le monde des Québécois

Il y a quelques années encore, il fallait un ordinateur pour surfer sur la toile, mais le téléphone intelligent est maintenant la principale fenêtre sur le monde d’une majorité de Québécois, et il continue chaque année de gagner du terrain contre le bon vieil ordinateur.

Qu’ils soient à la maison ou à l’extérieur, les adultes de la Belle Province choisissent leur téléphone intelligent pour aller sur internet, selon l’enquête NETendances 2019 – Portrait numérique des foyers québécois du Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO), dont les résultats ont été dévoilés mercredi.

Ainsi, 48 % des adultes québécois vont sur internet avec leur téléphone intelligent, mais il y a encore 34 % d’irréductibles qui ouvrent plus fréquemment leur ordinateur portable ou de table.

Chez les 18-44 ans, le téléphone intelligent est le moyen privilégié d’accéder à internet pour 74 % des gens. Les 55-64 ans recourent encore, pour leur part, à leur ordinateur dans une proportion de 47 % versus 26 % qui préfèrent leur téléphone intelligent.

Soulignons que 81 % des adultes québécois possèdent un ordinateur, en baisse de quatre points de pourcentage sur un an.

Une utilisation en hausse de 19 % en quatre ans

En fait, le téléphone intelligent continue d’année en année de gagner du terrain. Son taux d’utilisation est passé de 58 % en 2016 à 73 % en 2018, puis à 77 % l’an dernier. En quatre ans, on parle d’une hausse non négligeable de 19 points de pourcentage.

«C'est une tendance également observée dans plusieurs économies matures et émergentes, et dans tous les groupes d'âge, a indiqué Claire Bourget, directrice principale de la recherche marketing au CEFRIO.

«Pour les Québécois âgés de 18 à 34 ans, l'adoption du téléphone intelligent est passée de 90 %, en 2018, à 94 %, en 2019, a ajouté Mme Bourget. L'augmentation est encore plus marquée chez les adultes âgés de 35 à 54 (de 82 % à 87 %) et chez les personnes de 55 ans et plus (de 50 % à 57 %), une augmentation respective de cinq et de sept points de pourcentage.»

Légère baisse des abonnements à un service télé

En ce qui a trait aux services de télévision, les taux de foyers québécois abonnés à un service de télévision ont reculé de 2 % en 2019, passant de 79 % à 77 %. Mais au sein des groupes plus jeunes, les baisses font encore plus mal, notamment chez les 18-34 ans (65 % en 2018 à 52 % en 2019), les 25-34 ans (62 % à 57 %), les 35-44 ans (78 % à 74 %).

En revanche, les services payants comme Netflix ou Club illico explosent en popularité au Québec. Si 40 % des Québécois étaient abonnés à au moins un de ces services en 2016, ils étaient 57 % l’an dernier, avec un seul point de pourcentage de progression par rapport à 2018 (56 %).