Les services de prévention fin prêts

Tout comme les urgences, le personnel soignant affilié aux groupes de médecine de famille (GMF) prend toutes les mesures nécessaires pour faire face, le cas échéant, au coronavisus chinois qui a fait au delà de 150 morts en Chine.

Toute la journée, les médecins et infirmières de la clinique se sont soumis à tour de rôle au test du masque N-95, adapté à leur visage, pour affronter le nouveau coronavirus.

Ce masque est entre autres utilisé pour protéger le corps médical de la tuberculose.

«Dès qu'on a un contact aérien avec une substance, comme un virus, le masque est recommandé» explique Yves Langelier, infirmier au service de prévention du CISSS de la Montérégie-Centre.

Depuis la détection du nouveau coronavirus, le CISSS de la Montérégie-Centre a accentué le programme de formation, qui s'étend à une cinquantaine de cliniques de son territoire et aux hôpitaux.

«Le masque est recommandé pour les personnes chez qui on va suspecter une infection et pour les professionnels de la santé qui soignent ces personnes» explique Lucie Bergeron, coordonnatrice des urgences du CISSS de la Montérégie-Centre.

Pendant ce temps, aux urgences

À l’urgence de l’hôpital Charles-Le Moyne, plusieurs mesures préventives ont été mises en place, comme un premier filtre effectué par une agente de sécurité à l’entrée.

Cette dernière demande à chaque patient qui met les pieds à l’urgence s’il a été en contact avec quelqu’un de la Chine dernièrement.

Une fois cette étape franchie, le patient qui pourrait avoir contracté le coronavirus chinois sera isolé dans l’une des cinq chambres à pression négative des urgences.

Malgré les nombreuses mesures mises en place de façon préventive, il existe toujours des incertitudes.

«Les mutations qui le rendraient plus virulent ou plus agressif pourraient être inquiétantes si ça survenait, mais on n'est absolument pas en mesure actuellement de dire si ça va se produire» conclut Lucie Bergeron.