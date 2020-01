L’heure est grave, a martelé mercredi l’analyste politique Pierre Nantel, qui demande au gouvernement d’Ottawa de rapidement agir pour mettre au pas les géants du divertissement de ce monde qui menacent l’enracinement culturel des Canadiens, mais surtout des Québécois.

• À lire aussi: Adieu la publicité à Radio-Canada?

Un groupe d’experts mandaté par Ottawa pour le guider dans la modernisation promise des lois sur les télécommunications canadiennes a notamment recommandé d’obliger les entreprises étrangères comme Netflix à investir dans des productions canadiennes.

Pour Pierre Nantel, qui a fait de cette question son cheval de bataille durant ses années au Parlement, le gouvernement doit agir fermement et rapidement.

«Il y a de lourdes pertes annuelles à opérer ce que les Québécois consomment sans se rendre compte que c’est en danger, que ce soit de grandes productions de fiction ou de l’information, dans les journaux ou les téléjournaux», insiste-t-il.

Selon lui, les nouveaux joueurs doivent avant tout contribuer financièrement à la production locale et s’engager à la diffuser. Et de grâce, allez plus loin que la simple imposition de la TPS aux géants du web, demande-t-il. «Ça, c’était l’ABC.»

«La TPS, c’est un minimum, convient sa collègue Antonine Yaccarini, mais [le rapport] propose aussi qu’il y ait des redevances qui soient payées par les géants du divertissement au Canada pour pouvoir payer des productions ici. Ce n’est pas seulement d’imposer la TPS, mais aussi d’imposer un montant sur les chiffres d’affaires et non sur les profits.»

Reste à voir si le Canada sera assez «ambitieux» pour promulguer une mesure aussi protectionniste, avance-t-elle.

Le Québec est particulièrement à risque, ajoute Pierre Nantel, lui qui est un joueur très actif dans la sphère médiatique et dans la production de contenus originaux et locaux.

«Nous sommes en train de perdre nos billes, de perdre nos repères tant au niveau de la démocratie que de notre enracinement culturel, regrette-t-il. Si on parle à un jeune de 21 ans qui n’a pas le câble, mais qui a l’internet et uniquement Netflix, il est déraciné complètement du Québec. C’est fini.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.