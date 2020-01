Trois employeurs québécois dans le top 10 des meilleurs canadiens

Trois employeurs québécois font partie des dix meilleurs employeurs canadiens, selon un classement publié mercredi par le magazine Forbes.

Hydro-Québec se positionne en deuxième position, devancée seulement par Google. C’est la troisième année consécutive que l’entreprise publique se trouve dans les dix meilleurs.

«Nos employés sont notre plus grande richesse et nous sommes fiers d'être reconnus par un palmarès aussi prestigieux», a indiqué par voie de communiqué Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec.Cisco Systems ferme la marche du podium.Ubisoft (5e) et Air Transat (8e) sont les deux autres entreprises opérant au Québec du top 10 du classement.

Pour créer son classement, le magazine a demandé à l’entreprise Statista de sonder anonymement 8000 Canadiens travaillant dans une entreprise de plus de 500 employés.Les répondants devaient évaluer la probabilité qu’ils recommandent leur employeur à d’autres personnes, avant d’indiquer dans quelles entreprises ils aimeraient travailler.

On peut aussi retrouver dans la liste l’Université de Sherbrooke (13e), ABB (14e), Pfizer (15e), Pratt & Whitney (24e) ou encore l’Université Laval (26e) dans les trente premières positions.

Sur les 300 entreprises répertoriées, 49 ont pris pour domicile au Québec.