Un premier bâtiment tombe sous le pic des démolisseurs à Sherbrooke

Un premier bâtiment est tombé sous le pic des démolisseurs mercredi matin sur la rue Galt Ouest, à Sherbrooke. Au total, neuf immeubles doivent être démolis pour laisser place à un nouveau, qui comptera 116 logements accessibles et abordables. Les conduites d’aqueduc vieilles de 100 ans seront également remplacées.

Pour Mario Lessard, cette démolition fait remonter à la surface de beaux souvenirs: «C'est ici que ma fille est née et a passé les premières années de sa vie. C'est sûr que ça me fait un pincement au cœur, mais je sais que ce changement est pour le mieux.»

«Moi, j'allais au cinéma (qui sera démoli) quand j'étais jeune. Mais ce sont de vieux bâtiments qui n'étaient plus entretenus alors ça va faire du bien», a dit une femme à la caméra de TVA Nouvelles.

Quelques immeubles seront démolis cette semaine, les autres le seront plus tard.

En plus du nouveau bâtiment, une piste cyclable sera aménagée et la route sera élargie dans ce secteur de la rue Galt, soit entre les rues Alexandre et Belvédère Sud.

«La Ville prévoit investir un peu plus de 6 millions $ pour l’acquisition des bâtiments et leur démolition ainsi que pour la décontamination du terrain. La reconstruction de la rue Galt Ouest entraînera quant à elle des investissements de 3 millions $, soit 1,9 million $ de la Ville et 1,1 million $ provenant d'une subvention du Programme d'infrastructures Québec-municipalités», a précisé la Ville sur son portail.

Destruction Well-Sud

Sur la rue Wellington Sud, des travaux de démolition se préparent aussi. Du 10 au 20 février, les façades de l'Hôtel Wellington et du Studio Sex seront détruites. Pendant cette période, la rue sera complètement fermée à la circulation. Ces travaux ont lieu dans le cadre du projet de revitalisation du quartier Well Sud, un projet de 80 millions $.