Une famille perd tout dans un incendie

Un violent incendie a complètement détruit mercredi matin une résidence de Saint-Étienne-des-Grès, en Mauricie, mettant une famille à la rue. La maison servait aussi de pavillon d'accueil pour le Camping Les Lions d'or.

Les propriétaires, Jessie Petit et Benjamin Grand, qui sont originaires de la France, ont adopté le Québec il y a bientôt cinq ans et se sont tout de suite installés à Saint-Étienne-des-Grès avec leurs deux jeunes enfants, Clara et Alexandre. Ils ont acheté un camping délabré et ont mis beaucoup de temps à le rénover. Force est d'admettre que le jeu en valait la chandelle puisque, depuis trois ans, le couple remporte un prix d'excellence lors du gala annuel de Camping Québec.

«Ils ont fait ça seuls, de leurs mains. Le monsieur travaillait presque jour et nuit», a dit Estelle Morin, qui est première répondante.

À leur arrivée, les pompiers ont surtout travaillé à protéger les bâtiments autour, dont une maison qui a vu son revêtement extérieur fondre en raison de l'intensité du brasier.

«J'ai changé les fenêtres au mois de mai», a indiqué Richard Thiffault, le propriétaire voisin. Elles sont toutes pétées.»

Déjà à midi, une pelle mécanique achevait de détruire ce qui restait debout. Mais les citoyens n'ont pas l'intention de laisser tomber la famille. «Je pense que je vais m'y mettre parce qu'ils ont deux jeunes enfants», a dit Mme Morin.

Trouver un logement

Le maire de Saint-Étienne-des-Grès, Robert Landry, lance d'ailleurs un appel à tous pour trouver un logement temporaire à la famille puisqu'un des enfants fréquente l'école du village.