Après le confinement, les activités ont repris normalement au Cégep de Jonquière

Les activités ont repris normalement jeudi au Cégep de Jonquière, à Saguenay, après qu'un étudiant eut tenu la veille des propos menaçants et forcé le déploiement de mesures de sécurité exceptionnelles.

Les policiers ont saisi une arme à air comprimé dans le véhicule du suspect de 18 ans qu'ils ont intercepté sur la route mercredi, vers 16 h, à proximité de la municipalité de Larouche.

«Quand on entend "barricadement", on ne sait jamais ce qui va se passer, a indiqué un étudiant. Il y a du monde qui ont eu peur, qui ont pleuré et qui ont fait des crises d'angoisse.»

Jamais le Cégep de Jonquière n'avait eu à ordonner le confinement de tous ses étudiants et de son personnel. Du soutien psychologique est d'ailleurs mis à leur disposition.

Des intervenants du CLSC de Jonquière étaient aussi sur place jeudi matin.

«C'est un potentiel élevé d'anxiété qui est présent, a expliqué la coordonnatrice aux communications du Cégep de Jonquière, Sabrina Potvin. Chacun le vit différemment et, au lendemain des événements, il peut y avoir des gens qui ont besoin de s'exprimer.»

«Malgré que tout s'est bien déroulé, on doit se demander si on est capables d'améliorer davantage ce type d'opération là. Nous, on pense que oui», a précisé le porte-parole du Service de police de Saguenay, Bruno Cormier.

Des discussions auront lieu entre la direction de l'établissement et le service de police.

Le Service de police de Saguenay assure que le déploiement de ces mesures était justifié.

«Il y a des événements dramatiques qui sont arrivés dans d'autres cégeps du Québec dans le passé et on ne veut surtout pas que ça se répète», a mentionné M. Cormier.

Relâché avec conditions

Le suspect n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a été relâché sous plusieurs conditions, dont celle de ne pas se présenter au Cégep de Jonquière. Son dossier sera transmis à un représentant du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui décidera si des accusations seront déposées contre lui.