Cameo, l'application qui vous connecte avec votre star favorite

Se faire souhaiter bonne fête par Snoop Dogg, recevoir des félicitations du légendaire quart-arrière Brett Favre ou obtenir un message personnalisé de la star du X Stormy Daniels : tout cela est possible moyennant une certaine somme d’argent avec l’application Cameo.

L’application qui permet à des personnalités publiques d’interagir avec des fans a gagné en popularité depuis son lancement en 2016, attirant plusieurs grands noms du star-système américain – Snoop Dogg étant certainement le plus populaire de tous.

Le concept est simple : les vedettes inscrites sur le site proposent un prix pour enregistrer et envoyer une vidéo personnalisée à un admirateur. Cameo est régulièrement utilisé, par exemple, pour des vidéos de souhaits d’anniversaire ou pour offrir des félicitations par l’entremise d’une star.

Les vedettes ont bien entendu la possibilité de refuser les demandes : impossible donc de leur faire dire n’importe quoi.

Pour obtenir une vidéo de Snoop Dogg, il vous faudra par exemple débourser la somme de 750 $. Stormy Daniels, l’ancienne star du X dont les démêlés avec le président Donald Trump ont été notoirement détaillés dans les médias, offre quant à elle ses services pour 250 $.

La personnalité publique la plus coûteuse de la plateforme, Caitlyn Jenner, offre ses vidéos au coût de 2500 $. L’actrice Tiffany Haddish, le boxeur Manny Pacquiao, les ex-lanceurs Mariano Rivera et Pedro Martinez, le gardien de but Martin Brodeur, le chanteur Ne-Yo, plusieurs acteurs de la série culte «The Office» et des stars de YouTube figurent également sur le site.

La plateforme n’est cependant pas que pour les grands noms du show-business. Sur les quelque 20 000 célébrités inscrites sur Cameo, plusieurs sont de pures inconnues pour la grande majorité des internautes, tandis que d’autres tentent de capitaliser sur leur célébrité instantanée.

Cameo a été fondé par l’ancien de LinkedIn Steven Galanis, de concert avec l’ancien agent de joueurs de la NFL Martin Blencowe. Selon la petite histoire, Blencowe a demandé à l’un de ses joueurs de filmer une courte vidéo pour célébrer la naissance d’un enfant d’un ami.

C’est ce cadeau qui a fait germer l’idée d’une plateforme comme Cameo, afin de permettre à n’importe qui d’avoir accès à leur célébrité favorite.

La start-up entend, au cours des prochains mois, proposer des échanges par texto, des conseils vidéo personnalisés et peut-être même des rencontres en personne.