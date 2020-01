Consigne : Le gouvernement s’attaque au mauvais problème

Le directeur des relations gouvernementales au Conseil canadien de commerce de détail, Jean-François Belleau, considère que le gouvernement Legault s’attaque au mauvais problème en matière de recyclage et de consigne.

«Le problème, c’était les centres de tri. Il fallait juste investir dans les centres de tri», a-t-il lancé d’emblée en entrevue à TVA Nouvelles. «Il y a eu un laisser-aller par les gestionnaires qui s’en occupaient depuis une décennie. Maintenant, il fallait vraiment le mettre à la donnée du jour avec les technologies pour que ce soit performant», a-t-il poursuivi.

Un système coûteux

Pour M. Belleau, il s’agit d’un système qui sera très coûteux pour les consommateurs. «Ça va coûter très cher à la société pour très peu de résultats supplémentaires», affirme-t-il.

Il compare le projet avec celui de la Colombie-Britannique où, cet été, des gens pouvaient attendre jusqu’à 20 minutes pour rapporter leurs contenants consignés. «Il y a 2000 centres de dépôt qui ont été bâtis depuis 40 ans et ça ne suffit pas. Ça coûte une fortune», a constaté M. Belleau.

Ce dernier admet que le Conseil canadien de commerce de détail aurait préféré que la gestion des centres de tri leur soit confiée.

«Ça fait longtemps qu’on demande au gouvernement de nous donner la gestion des centres de tri. On va les gérer, on va enlever ça des municipalités», soutient-il.

«Nous, on est des gestionnaires, on veut le faire et on veut récupérer nos matières de façon convenable. Ça fait 10 ans qu’on paie 100% de la facture, puis on envoie ça dans des pays étrangers au lieu de le traiter comme c’est supposé être fait», ajoute-t-il.