Laurent Hurtubise peut se vanter d’avoir réussi non pas un, pas deux, mais bien trois trous d’un coup et ce, en possédant un seul bras.

M. Hurtubise s’est fait remarquer lors d’un tournoi pro-amateur de la PGA, moment où il a répété son coup gagnant. Comme si ce n’était pas assez, il s’est avéré que l’équipe de captation télé du tournoi se trouvait uniquement sur ce terrain.

«C’est le tournoi qu’il y a à chaque année qui donne l’occasion aux amateurs de jouer pendant le tournoi avec un professionnel» explique Laurent Hurtubise à Denis Lévesque sur les ondes de LCN.

Alors qu'il était jumelé à un professionnel du milieu, le Québécois s'est lancé et personne n'aurait pu imaginer la suite.

«Il y a toujours une circonstance aux trous d’un coup. C’est le destin!» s’est exclamé l'homme qui joue au golf depuis l'âge de 11 ans.

M. Hurtubise est ensuite devenue la nouvelle vedette du tournoi, se faisant arrêter pour des entrevues, des photos ou des poignées de mains à chaque fois qu’il foulait un nouveau terrain.

«C’était difficile de revenir dans ma bulle et de frapper dans une balle, parce que tout le monde voulait me voir et je suis pas un gars qui dit non puis ça me faisait tellement plaisir!» a ajouté Laurent Hurtubise, le sourire aux lèvres.

L’entrevue intégrale accordée à Denis Lévesque et la vidéo du trou d’un coup se trouvent en haut de page.