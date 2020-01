L’Australie demande aux Canadiens d’arrêter d’envoyer des mitaines pour koalas

Après les feux de forêts qui ont ravagé le pays, l’élan de solidarité au Canada et dans le reste du monde a été sans précédent. À tel point que les Australiens ne savent plus quoi en faire.

«MERCI pour votre soutien, solidarité, mots et pensées bienveillantes et les objets fait main jusque-là. Nous vous demandons, SVP, de ne plus envoyer d’autres objets en Australie» a écrit l’organisme Animal Rescue Collective Craft Guild dans le groupe Facebook Canadian Animal Rescue Craft Guild, rassemblant plus de 11 000 personnes prêtes à tricoter et mailler pour la cause.

Il faut dire que les Canadiens ont été plus que généreux. Selon la BBC, le groupe de volontaires a envoyé six avions, au frais d’Air Canada, remplis d’objets fabriqués par les membres du groupe, comme des mitaines pour koalas, ainsi des fournitures médicales pour aider les animaux sauvages victimes des feux de forêts.

Toutefois, cumulé avec l’aide des tricoteurs et tricoteuses d’autres pays, les biens envoyés sont juste trop importants pour l’Australie.

«Malheureusement, ce qui se passe généralement, c'est que les communautés locales sont submergées très rapidement par les dons», avait déjà déclaré le 7 janvier le responsable des urgences de la Nouvelle-Galles du Sud, Jeremy Hillman, à la chaîne de télévision ABC.

Trop de choses sont un problème bien courant lors d'une catastrophe, a expliqué à la BBC Juanita Rilling, ancienne directrice du Centre d’information international sur les catastrophes, situé aux États-Unis.«Au cours des 50 dernières années dans le monde, la réponse à presque toutes les urgences majeures a été affectée par un flot de dons non sollicités qui ont fini par gêner», a-t-elle déclaré.Les dons de marchandises de l'étranger arrivent dans une zone où ils rentrent en concurrence auprès des services d’urgences avec d’autres ressources, telles que l'utilisation des pistes d'aéroport, le besoin de personnel et d'essence, souvent en pénurie dans les circonstances.Si les dons partent d’un bon sentiment, l’ancienne directrice a rappelé que la générosité peut aussi être donné plus près de nous, dans nos communautés.