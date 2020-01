Le Mexique a essayé de vendre son avion présidentiel à Trudeau

Encombré d’un Boeing 787-8 Dreamliner qu’il ne veut pas, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a tenté de le refourguer à son homologue canadien Justin Trudeau.

La proposition des autorités mexicaines a été faite dans la foulée de l’accident impliquant l’avion de Justin Trudeau avec un bus, survenu pendant la campagne électorale, en septembre dernier.

«Lorsque nous avons entendu parler de cela, nous avons tendu la main, mais rien ne s'est produit. La vérité est que notre avion est beaucoup plus gros et plus beau que le sien», a déclaré le président mexicain, cité par le «Wall Street Journal».

Du côté d’Ottawa, on indique que le Canada n’est pas intéressé. «L’achat de l’avion n’est pas envisagé par notre gouvernement», a fait savoir à l’Agence QMI une source gouvernementale, jeudi.

L’avion mexicain a été commandé par l’administration du président Felipe Calderon en 2012 au coût de 218 millions $ US et il a été livré pendant le mandat du prédécesseur du président actuel Enrique Peña Nieto.

L’appareil est estimé aujourd'hui entre 130 millions et 150 millions $ US.

Dès sa prise de fonction, Andrés Manuel López Obrador a tout fait pour vendre cet avion qu’il juge trop extravagant pour un pays en développement. Il aurait aussi fait une proposition au président américain Donald Trump, qui ne semblait toutefois pas intéressé, toujours selon le journal américain.

Faute d’acheteur, le président mexicain s’est résigné à organiser un tirage au sort. Mardi, il a d’ailleurs présenté le billet de loterie devant permettre de remporter ce prix, selon l’AFP. Les autorités souhaitent mettre la somme récoltée dans des fonds d’aide aux migrants ou aux plus démunis.