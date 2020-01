«On est une grosse gang à l’aimer» : des proches de Simon Martel lancent un cri du cœur

Simon Martel, 18 ans, est porté disparu depuis près d’une semaine à Terrebonne, endroit où il a été vu pour la dernière fois dans la nuit de vendredi à samedi, après une soirée passée entre amis.

Les proches de Simon Martel, qui craignent pour sa sécurité notamment en raison de récents propos qu’il aurait tenus, se sont entretenus avec TVA Nouvelles et implorent le jeune homme de rentrer à la maison.

«On l’aime énormément. On est là et on le supporte. On est là pour lui donner l’aide dont il a besoin» a lancé William Bélisle, l’ami d’enfance de Simon.

«On ne va pas le juger, on va juste être là. Juste un signe de vie pour dire qu’il va bien ce serait déjà beaucoup» a ajouté le parrain du jeune homme, Jeysen Seaborn.

Un autre grand ami de Simon, Mathieu Grandmaison, en a profité pour saluer le travail des citoyens de Terrebonne et des environs qui ont donné de leur temps pour s’affairer aux recherches, en plus de ceux qui ont largement diffusé les avis de recherches.

«Que les gens acceptent, que ne serait-ce de mettre une affiche ou partager une publication, c’est un très grand geste qui peut aider à retrouver quelqu’un» souligne M. Grandmaison.

Nouvelles images

TVA Nouvelles a obtenu des images de caméra de surveillance captées dans la nuit de samedi, où on peut apercevoir Simon Martel marcher près d’un commerce en direction de Laval. Il s’agit de la dernière fois où le jeune homme aurait été aperçu.

Jeudi, la police de Terrebonne a annoncé qu’elle mettra en place des barrages routiers dans l’espoir de récolter des informations pouvant les aider dans leur enquête.

Simon Martel mesure 1,75 mètre (5 pi 9 po) et pèse 64 kg (140 lb). Il a les cheveux bruns courts et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un chandail jaune à manches longues avec l’inscription «Wu-Tang» à l’avant, un manteau bleu royal, des pantalons de jogging gris et des bottes d’hiver noires.

Toute information pouvant aider les policiers à retrouver la trace du disparu peut être transmise au 911.