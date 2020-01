Tradwife: se soumettre à son mari comme dans les années 50

Le controversé mouvement #Tradwife, qui se manifeste principalement sur les médias sociaux, «prône la mère au foyer parfaite» et incite la femme à se soumettre à son mari.

«Ça part d’une conception qu’autrefois, quand on n’avait pas le féminisme et l’émancipation des femmes, c’était beaucoup mieux. Tout le monde avait la place dans la société. On comprend que les femmes étaient inférieures aux hommes et que tous les problèmes sociaux découlent du fait que les femmes se sont émancipées», a affirmé Manon Monastesse, directrice à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, à l’émission Les Effrontées sur QUB radio, jeudi.

Selon les explications de Mme Monastesse, le phénomène #Tradwife accuse «le féminisme» d’être «la cause de tous les maux».

«Il est responsable de la violence conjugale, parce que, justement, les femmes ne font pas le travail qu’elles devraient faire. On a dit qu’elles [seraient] responsables du chômage, des problèmes sociaux et comme le disent si bien les Trad Wifes, si les femmes retournent à la maison, il n’y aura plus de violence».

Manon Monastesse a voulu rappeler qu’au Canada, «c’est seulement depuis 1969 que les femmes ont des droits juridiques», donc le droit «d’avoir un compte de banque, de signer des contrats [...] de garder leur nom».

«Si on veut retourner à ça, je veux dire, on a un problème, vraiment, de société», a-t-elle conclu.