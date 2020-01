285 morts en Chine, les rapatriements d’étrangers s’accélèrent

Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus apparu en décembre s’est alourdi jeudi à 285 morts en Chine, alors que les cas de contamination locale se multiplient dans le monde. L'épidémie a également fait plus de 1 347 contaminations supplémentaires au Hubei au cours des dernières 24 heures.

Une centaine de cas, dont des cas de contamination locale par des malades venus de Chine, ont été déclarés dans les autres pays du monde, y compris en Europe et en Amérique du Nord.

Les rapatriements d’étrangers s’accélèrent

Des Français et des Britanniques rapatriés de Wuhan sont arrivés vendredi dans leurs pays, au moment où plusieurs pays d’Asie commencent à fermer leurs frontières aux voyageurs en provenance de Chine, où le bilan de l’épidémie de coronavirus s’est alourdi à 285 morts.

Le Vietnam a annoncé suspendre la délivrance de visas tourisme à tous les Chinois et aux étrangers ayant séjourné en Chine durant les deux dernières semaines. Singapour et la Mongolie ont suspendu l’entrée de l’ensemble des voyageurs en provenance du territoire chinois.

Dans un contexte de forte inquiétude à l’étranger, un avion transportant quelque 200 Français de Wuhan (centre), épicentre de l’épidémie, a atterri à la mi-journée à Istres (sud de la France). Ils seront mis à l’isolement durant 14 jours dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet, près de Marseille. L’un des rapatriés présente des «symptômes» du Coronavirus, ont annoncé les autorités.

Un avion transportant 83 Britanniques et 27 autres étrangers, affrété en coopération avec les autorités espagnoles, a par ailleurs atterri sur la base aérienne de Brize Norton, à environ 120 kilomètres à l’ouest de Londres, alors que deux cas d’infection au virus ont été confirmés vendredi au Royaume-Uni.

De son côté, Washington, qui a déjà évacué ses premiers ressortissants, a monté jeudi soir son niveau d’alerte au cran maximal en recommandant «de ne pas se rendre» en Chine. Les auotorités américaines ont ordonné une quarantaine de 14 jours pour les 195 Américains rapatriés de Wuhan

Le Japon a émis vendredi une recommandation similaire.

Et la Russie, où ont été annoncés vendredi les deux premiers cas de coronavirus, s’apprête aussi à évacuer ses ressortissants de Wuhan et de l’î le chinoise de Hainan, prisée des touristes et où se trouvent 2665 Russes en tours organisés.