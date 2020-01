4 ans et demi de prison pour la «vedette du web» déchue Carlos Desjardins

C’est visiblement inspiré par le slam – poésie orale rythmée et urbaine – que l’ex-youtubeur Carlos Desjardins a tenté de demander pardon, vendredi, aux nombreuses jeunes filles qui ont fait les frais de ses envies et désirs sexuels, juste avant d’être condamné à quatre ans et demi de pénitencier.

En tout, Desjardins, 22 ans, a plaidé coupable à quinze chefs d’accusation allant de la possession et de la production de pornographie juvénile en passant par le leurre, l’extorsion, les voies de fait, les communications indécentes, l’agression sexuelle et la publication d’image intime sur les réseaux sociaux sans le consentement de ses victimes.

Seize jeunes filles, âgées de 13 à 18 ans, se sont ainsi retrouvées prises dans les filets de celui qui était suivi par des milliers d’abonnés sur Facebook, Snapchat et Instagram.

Essentiellement, il menaçait les jeunes filles de « salir leur réputation» sur les médias sociaux si ces dernières refusaient de faire ce qu’il demandait.

À deux occasions, il a filmé ses victimes alors qu’elles accomplissaient des actes sexuels pour ensuite diffuser les images sur le web.

Graves conséquences

«À travers toutes ces victimes, il y a maintenant un dénominateur commun. Aujourd’hui, elles vivent avec de l’anxiété. Elles se sont senties salies et dégradées», a rappelé le juge Hubert Couture en regardant les nombreuses victimes présentent dans la salle.

«Certaines font des crises de panique, des cauchemars. D’autres sont maintenant incapables de faire confiance aux autres parce qu’elles ont perdu confiance en elle», a-t-il ajouté en précisant que les Tribunaux parlaient souvent des accusés, mais qu’il ne fallait surtout pas oublier les victimes.

«Sachez que les Tribunaux sont conscients de ce que vous vivez et qu’ils en tiennent compte», a -t-il dit avant d’entériner la peine faite de façon commune par les avocates.

Un «slam» en salle de Cour

«Cher monsieur le juge... mon parcours n’a pas été très facile. Je suis conscient que j’ai fait perdre la confiance aux filles (...) Aujourd’hui, elles ont probablement un problème de faible estime de soi à cause de moi. Tu comprends?», a dit le jeune homme qui s’adressait en regardant son public, comme s’il était là pour se donner en spectacle.

«Je vivais dans un monde irréel (...) je me sentais un peu dans une autre vie superficielle. Entre les murs, j’ai perdu un monde de famille. J’ai tout perdu. Tu comprends? Pis je suis encore là debout sur mes deux pieds, j’accepte la réalité, je fais face à la justice pis je vais payer», a ajouté l’ancienne vedette du Web qui a offert à la Cour plusieurs démonstrations théâtrales, allant du signe de croix jusqu’au salut de la foule avant de quitter la boite pour retourner en détention.