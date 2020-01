Elon Musk se lance dans la musique électronique

Il est connu pour ses voitures électriques et ses fusées, pour ses déclarations fracassantes aussi. L'emblématique fondateur de Tesla, Elon Musk, vient de dévoiler un autre de ses talents: la musique électronique.

Ne cherchez plus Elon Musk sur Twitter: pendant quelques heures, le fantasque milliardaire est devenu EDM, sigle de «electronic dance music».

«Je viens d'écrire une chanson intitulée +Don't doubt ur vibe+» («Crois en tes bonnes ondes»), a annoncé Elon Musk jeudi soir sur Twitter, un message accompagné de photos de lui dans un studio de musique.

«J'ai écrit les paroles et c'est moi qui chante», a-t-il encore écrit, partageant sur le réseau social son morceau, édité sur son propre label Emo G Records.

Le patron de Tesla et Space X n'a donné aucun indice, ni sur ses sources d'inspiration ni sur la suite de sa carrière musicale.

Jeudi, la valeur de Tesla à la Bourse de New York a atteint une capitalisation de 116,72 milliards de dollars, et dépassé celle cumulée des trois principaux constructeurs automobiles américains que sont General Motors, Ford et Fiat Chrysler USA.