EN VIDÉO : Il fond en larmes devant la générosité de ses élèves

Un enseignant du secondaire du Nebraska, à qui on venait de voler ses chaussures de sport, s’est vu remettre un cadeau d’une valeur inestimable.

Trey Payne le dit lui-même, il permet aux élèves d’entrer librement dans sa classe, à toute heure. Est-ce que cela aurait facilité le vol? Nul ne le sait.

«C’est un très bon enseignant et on s’est tous sentis mal pour lui» explique Carlo Kemper, un jeune étudiant, à la caméra de CNN.

L’enseignant, qui était prêt à pardonner et à laisser cette histoire derrière lui, a finalement eu une belle surprise.

«Il nous donne tellement au quotidien que lorsque ses chaussures ont été volées, ça a été naturel pour nous de faire quelque chose» indique pour sa part Emma Mitchell, une autre étudiante.

Un petit groupe d’élèves se sont alors passé le mot et on récolté suffisamment d’argent pour acheter une paire de chaussures flambant neuves.

Le moment où M. Payne découvre le cadeau a fait le tour du web cette semaine et non sans raison : l’homme fond en larmes dès qu’il ouvre la boite et découvre son contenu.

Et ce n’était pas tout : avec le cadeau, une carte.

«Merci d’être un prof exceptionnel, gentil et drôle...» lit M. Payne, encore ému.

«Ces enfants sont impressionnants et ils posent des gestes comme celui-là souvent, mais que le geste me vise directement, ça m’a ému au plus haut point» confie Trey Payne à CNN.

Le reportage de CNN en anglais se trouve en haut de page.