Un homme qui marchait dans un stationnement de la Caroline du Nord a été happé de plein fouet par un cerf qui arrivait à vive allure. Une scène incroyable qui a été captée par les caméras de surveillance.

Ken Worthy retournait à sa voiture quand le chevreuil et lui sont entrés en collision. «J’ai vu un peu de brun, ensuite sa tête et je me suis retrouvé au sol. Aussi vite que ça», raconte-t-il.

L’incident est survenu en plein jour. «Je ne m’attendais pas à ce que ça arrive à 12h30 en plein après-midi alors que je sortais du McDonald’s», ajoute Ken.

Heureusement, il n’a pas été blessé. «Ce n’était pas ma femme, ce n’était pas un enfant dans le stationnement, ça aurait pu être bien pire. Nous avons été chanceux», dit-il.

Il dit avoir surpris beaucoup de gens en racontant sa mésaventure. «Beaucoup de gens disent "Oh tu as heurté un cerf avec ta voiture" et je réponds que c’est lui qui m’a happé dans le stationnement», conclut Ken.