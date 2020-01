La Sûreté du Québec n'abandonne pas au Lac-St-Jean

Pour une 10e journée consécutive, la Sûreté du Québec poursuit ses recherches dans le but de retrouver les deux touristes français âgés de 25 et 24 ans qui manquent toujours à l'appel.

La superficie des secteurs à l'eau claire s'est considérablement réduite cette semaine avec le froid persistant au Lac-St-Jean.

Entre-temps, la coroner Me Jessica Tremblay confirme que les expertises sont complétées sur deux des quatre victimes repêchées dans les derniers jours.

Le Laboratoire judiciaire et de médecine légale de Montréal a réalisé des autopsies et des analyses toxicologiques.

Les deux dépouilles seront bientôt remises aux familles.

Quant au rapport de la coroner, ça pourrait prendre plusieurs mois avant qu'il ne soit déposé.

Me Tremblay doit attendre la fin de l'enquête policière et le dépôt de toutes les analyses avant de réaliser son mandat, soit de rédiger son rapport et d'émettre des recommandations, s'il y a lieu.

Il est possible que le rapport de la coroner ne soit pas remis en 2020.

En fin de journée, la Sûreté du Québec évaluera si elle maintient ou non son opération de recherches en fin de semaine.