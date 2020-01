Le Parti québécois ne désespère pas

Malgré la lune de miel que vit la Coalition Avenir Québec (CAQ), le Parti québécois est déterminé à prendre sa place lors de la prochaine session parlementaire.

Les neuf députés du parti, qui forment la troisième opposition à l’Assemblée nationale, étaient réunis à Sherbrooke en caucus présessionnel. Lucides quant à la lourde tâche qui les attend, ils comptent sur la course à la direction pour faire parler d’eux.

Néanmoins, l’excellente performance du gouvernement Legault dans l’opinion des Québécois rendra leur travail plus difficile. Plusieurs sont ceux à compter sur des erreurs stratégiques, telles celles qu’on a vues à l’automne, pour rallier les partisans.

«Toutes les lunes de miel sont cassables. On a senti une improvisation, on a senti une précipitation», estime Sylvain Gaudreault, député et candidat à la direction du PQ. Véronique Hivon déplore aussi «énormément d’improvisation, un grand manque de profondeur, et pas de réponses à [leurs] questions».

La course à la direction du Parti québécois prendra officiellement son envol ce samedi, à Montréal, à l'occasion de ce que le parti a appelé «une conférence de coordination».

Le député Sylvain Gaudreault et de l’avocat Paul St-Pierre Plamondon ont déjà annoncé leur candidature. D’autres candidats pressentis, tels l'avocat en immigration Stéphane Handfield ou encore l'humoriste Guy Nantel pourraient annoncer leurs couleurs pendant la fin de semaine.