Faut-il implanter un péage pour le troisième lien à Québec? Caroline St-Hilaire a (encore!) été impliquée dans un débat enflammé sur le litigieux projet, vendredi, cette fois avec Thomas Mulcair.

Ne reculant devant rien, Caroline St-Hilaire a défendu l’idée d’un péage sur le troisième lien entre Québec et Lévis... en direct de Québec!

«Si le ministre des Transports fait la démonstration que ce troisième lien va être utile, qu’il va éliminer la congestion, et qu’en plus, il y a un péage, je pense que je vais commencer à trouver le projet pas mal intéressant», a-t-elle laissé entendre.

À l’inverse, Thomas Mulcair, qui s’est battu contre le péage que voulait instaurer Stephen Harper sur le nouveau pont Champlain, croit qu’il serait injuste que le troisième lien y soit soumis alors qu’aucune des traversées de l’île de Montréal – mis à part le pont de l’autoroute 25, qui est un partenariat public-privé – n’en compte un.

Mais pour Caroline St-Hilaire, la situation ne se compare pas. «La réalité, c’est que le troisième lien est une nouvelle infrastructure qu’on ajoute. Le pont Champlain, il existait déjà, raisonne l’analyste. [...] Si demain matin on ajoutait un autre lien entre Longueuil et Montréal ou entre Laval et Montréal, je suis d’avis qu’il faut qu’on inclue le péage. C’est bon pour Montréal et c’est bon pour Québec.»

Thomas Mulcair insiste toutefois que le troisième lien est nécessaire pour une question de sécurité, en raison de l’état lamentable du pont de Québec.

«On doit avoir un autre lien fiable entre la Rive-Sud et Québec [...] et oui, il y a un moyen d’avoir un troisième lien écologique avec des trains électriques et avec des voies réservées pour les véhicules électriques», affirme-t-il.

Voyez le débat de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.