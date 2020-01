Manœuvre «agressive» de la Russie près du Canada

Deux bombardiers russes se sont approchés vendredi de l’espace aérien canadien, une manœuvre jugée «agressive» par le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD).

L’organisation a confirmé qu’elle a identifié positivement deux bombardiers russes Tu-160, lesquels sont entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne du Canada. Les appareils russes sont demeurés dans l’espace aérien international et n’ont pas survolé l’espace aérien souverain du Canada ni celui des États-Unis.

Les appareils volaient dans le cercle arctique, a confirmé à l'Agence QMI le major Andrew Hennessy, officier des affaires publiques au NORAD.

Les bombardiers russes Tu-160 sont des appareils supersoniques conçus pendant la guerre froide. Ils sont capables de transporter des armes nucléaires.

«Nos adversaires continuent de fléchir leurs systèmes d’armes à longue portée et de s'engager dans des efforts de plus en plus agressifs, incluant des approches vers les États-Unis et le Canada», a indiqué sur Twitter le général Terrence J. O’Shaughnessy, commandant du NORAD.

«Le NORAD est guidé par une seule priorité inflexible: défendre les États-Unis et le Canada, nos pays d'origine, contre les attaques», a-t-il ajouté.

En août dernier, deux autres bombardiers russes avaient été identifiés et interceptés au large de l’Alaska et du Canada, avait annoncé le NORAD. Il s’agissait alors de Tu-95 Bear H.