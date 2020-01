«Même nomade, tu as besoin de repères» - Florent Vollant

Né au Labrador, Florent Vollant a passé sa jeunesse dans la Haute-Côte-Nord - où il avait dû s’exiler avec ses frères et soeurs -, avant de rouler sa bosse d’un bout à l’autre du continent et des deux côtés de l’océan.

Après l’album «Mishta Meshkenu» lancé en 2018, il a réuni l’automne dernier de jeunes artistes autochtones et allochtones pour le projet «Nikamu Mamuitun: Chansons rassembleuses». Une belle façon pour le chanteur de recréer cet esprit de clan qui lui est cher.

Florent, à l’automne 2018, vous lanciez le disque «Mishta Meshkenu», qui signifie «la grande route» en innu, en lien avec la 138 que vous avez souvent empruntée. En regard de vos 40 ans de métier, on peut aussi dire que vous avez parcouru un long chemin.

Oui. Il y a 30 ans, c’était avec Claude McKenzie et le duo Kashtin, mais j’avais déjà passé beaucoup de temps sur la route. En mars 2019, j’ai donné 12 spectacles en 15 jours en Belgique, en Suisse et en France. Ç’a été une belle expérience. J’étais accompagné de très bons musiciens qui ont collaboré avec moi pour «Mishta Meshkenu»: Rachel Doré-Morin au violon, André Lachance à la guitare acoustique et Réjean Bouchard au banjo et aux guitares.

Pour le récent projet «Nikamu Mamuitun», vous avez réuni huit jeunes artistes allochtones et autochtones qui ne se connaissaient pas.

Au début, il y avait une sorte d’innocence, une fragilité que je sentais, mais qui a aussi aidé. Je pense qu’il y a beaucoup de curiosité chez ces jeunes. Ils ont commencé à échanger et sont devenus rassembleurs. Ils sont très talentueux.

Comment étiez-vous vous-même à vos débuts?

J’étais aussi innocent qu’eux et habité par cette même folie! Parce qu’il faut être un peu fou pour croire en cette énergie qu’est la musique. Je crois en la musique, qui me passionne, mais j’ignorais à cet âge que ce serait ma vie.

Votre père a été chasseur-cueilleur avant de travailler pour les mines du Labrador. La vie de musicien vous a-telle permis de retrouver un style de vie plus nomade, un peu dans cet esprit?

Oui, et aussi le fait de travailler avec des musiciens autochtones. Cet automne, on marchait dans les rues de Yellowknife avec la belle lumière. J’aime ces endroits nordiques. C’est situé à peu près sur le même parallèle que celui sur lequel je suis né. Quand je retrouve cette lumière, je me sens comme si je revenais à la maison. On s’est dit qu’on est bénis de connaître ça, de voyager, de vivre dans l’esprit de nos ancêtres et de rencontrer des nations qui vivent à peu près la même situation que nous et qui nous accueillent.

Étiez-vous déjà retourné au Labrador, où vous êtes né?

Oui. C’était un peu triste. On a été éjectés de là. On est devenus des orphelins de notre territoire. Même quand tu es nomade, tu as besoin de repères, d’une rivière, d’un territoire qui est le tien et celui de ta famille. C’est important pour nous. Ma famille a été déracinée.

Une partie de vous est encore là.

Oh oui! C’est lié à la lumière! J’ai compris pourquoi mes parents appelaient le lac là-bas «le lac argenté». C’est à cause de la lumière qui s’y reflète. C’est resté.

Cela représente-t-il aussi quelque chose pour vos enfants?

Mes enfants n’ont pas connu cet endroit, mais ils savent très bien qu’ils y ont des racines et qu’on en a été privés. Ils en souffrent plus que moi, dans le sens qu’ils ne peuvent pas s’identifier à un territoire comme j’ai pu le faire. Pour eux, c’est une mine de fer et un lac rouillé, pas un lac argenté. Il y a un vide qui est dur à combler. Cela dit, je ne veux pas en faire quelque chose qui victimise ou qui culpabilise. C’est quand même un endroit où ma musique prend son origine, où ma famille célébrait quand la chasse était bonne...

Est-ce ce que vous avez un peu transmis de ça aux jeunes avec qui vous avez travaillé sur «Nikamu Mamuitun»?

Oui. Je voulais recréer cet esprit de fraternité, de clan pour entendre ce que j’entendais au Labrador avec mes oncles, mes tantes, mes parents qui chantaient. Mon père jouait de l’harmonica comme j’ai rarement entendu quelqu’un en jouer. La magie a opéré, car c’est devenu une belle famille, comme les membres de mon groupe. Je suis béni par cette vie que j’ai à travers la musique.

Vous avez un arrière-petit-fils. Pour vous, qu’est-il important de lui transmettre?

L’esprit de liberté! C’est la même chose pour mes enfants et mes petits-enfants. Un, avoir le choix et faire quelque chose que tu aimes, et deux, travailler fort pour la Terre. Si ça te prend de l’éducation pour faire ce que tu as envie de faire, vas-y, au plus haut niveau. Avoir le choix demande des efforts, des sacrifices, et de savoir t’entourer. À partir de là, tu seras libre, comme tes grands-parents l’étaient sur un immense territoire.

«Nikamu Mamuitun», un album en attikamek, en français et en innu, est en vente. Le 15 février, Florent poursuit sa tournée «Mishta Meshkenu».

Ambassadeur de sa communauté

-Kashtin signifie «tornade» en innu aionun. Le duo a été le premier groupe autochtone à être reconnu internationalement et a sorti trois disques entre 1989 et 1995.

-Attaché à la réserve Maliotenam, près de Sept-Îles, où il a grandi, Florent y a fondé Makusham, qui est à la fois un studio professionnel et un centre de formation pour les jeunes musiciens autochtones.

-Nommé Artiste pour la paix en 1994, Florent a reçu le titre de Compagnon des arts et des lettres du Québec en mai 2017, puis la Médaille d’or du Lieutenant-gouverneur du Québec en février 2018.