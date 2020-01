Nicolas Canuel, un acteur préoccupé

Plutôt discret au petit écran ces dernières années, Nicolas Canuel fait un retour en force dans «Fugueuse la suite». Il y incarne Jérôme Montagne, un avocat un peu trouble qui entretient une relation ambiguë avec le jeune prostitué Nathan. Le comédien nous parle de son personnage, de ses projets et de ses enfants, qui semblent vouloir perpétuer une tradition familiale.

Nicolas, aviez-vous regardé la première saison de «Fugueuse» avant de participer au tournage de la suite?

J’ai bien entendu regardé la première saison, et j’avoue que c’est probablement, de toutes les dernières séries que j’ai visionnées, celle qui m’a le plus touché. Cette émission a eu un impact violent sur moi, d’autant plus que j’ai une jeune fille. La descente aux enfers vécue par Fanny, malgré toute la volonté et l’amour de ses parents, m’a ébranlé. De plus, elle est issue d’un milieu familial relativement aisé, sans problème réel. Beaucoup de gens ont pu s’identifier à cette situation. Et malgré toute l’aide, elle a sombré. C’est un signal qui m’a, comme parent, profondément interpellé.

Dans la suite, vous jouez l’avocat Jérôme Montagne. Qui est-il réellement?

Je ne peux pas tout dévoiler, il faudra voir la suite des épisodes. On sait notamment qu’il a une relation avec Nathan, mais on ne connaît pas leur véritable lien. Est-il amoureux ou estce un lien d’une autre nature? Il a une sexualité qui n’est pas nécessairement déterminée. Il va dans des soirées particulières avec des jeunes hommes, des jeunes femmes et des gens de son âge aussi. Il a sûrement un faible pour Nathan, mais tout ce qu’il dit n’est pas forcément la vérité...

Est-ce facile d’interpréter un personnage aussi manipulateur?

La série a eu tellement d’impact sur moi, notamment le fait de penser que son enfant peut se faire enlever comme ça, que je me suis dit: peu importe la nature du personnage, le message dépasse ce que je vais jouer. Au départ, comme j’ai deux jeunes enfants, il était important pour moi de ne pas franchir une certaine limite. Mais le message est aussi absolument essentiel à faire passer, et ça l’a emporté sur la direction que mon personnage pouvait prendre. Depuis quelques années, je joue souvent des personnages ambigus qui peuvent être un peu tordus. Mais la portée sociale de cette série est plus importante.

Vous avez justement une fille, Flavie, de 9 ans, et un garçon, Eliott, de 12 ans. Leur avez-vous parlé de ce projet?

Flavie me fait parfois répéter mes textes et, à un moment donné, elle m’a demandé ce qu’était une prostituée ou un proxénète. Ça m’a permis de lui expliquer des choses par rapport au phénomène des «pimps». J’ai pu lui parler de tout le danger qu’il peut y avoir autour de cette problématique.

Comment avez-vous abordé le tournage?

Ç’a été un de mes rôles les plus difficiles à préparer. Sur le plateau, c’était le bonheur, surtout que je tournais avec Éric Tessier, un gars que j’adore et avec qui j’avais déjà travaillé. Cependant, ce personnage m’envahissait un peu trop à la maison. Habituellement, je suis capable de faire la coupure. Mais Jérôme a pris trop de place, et une place que je n’aimais pas tout le temps. Ce qu’il ne faut pas faire quand on est acteur, c’est juger son personnage. Comme c’est un manipulateur, je devais donc m’interdire de le juger. En même temps, j’ai l’impression que la situation qu’il vit n’est pas claire pour lui non plus. Je pense qu’il aime sincèrement à certains moments, qu’il a de réelles émotions, mais qu’un autre jour, il va être calculateur et pourrait commettre n’importe quoi.

Depuis ce rôle, voyez-vous les jeunes itinérants dans la rue d’un oeil différent?

Ça fait longtemps que ce sujet me préoccupe, car je travaille sur une série en développement qui tourne autour de cela. Pour moi, «Fugueuse» a surtout révélé au grand public le côté sournois et imprévisible de ce genre de drame. Ça prouve que personne n’est à l’abri, que ça peut arriver dans n’importe quelle famille. On sait qu’il y a des gens dans la rue, qu’il y a de jeunes prostituées, qu’il y a de la violence, mais on se dit toujours que ça concerne des gens qui n’ont pas eu de chance ou qui ont grandi dans des familles compliquées. La série a montré que ce n’était pas que ça.

Dans les dernières années, vous avez été très actif dans le monde des affaires. Comment est-ce arrivé?

Je me suis lancé un peu par hasard dans le domaine des affaires. Un ami avec qui j’ai fait l’école de théâtre avait ouvert plusieurs bars et restaurants, et j’étais assez admiratif. En 2008, une opportunité s’est présentée, et j’ai ouvert le Miss Villeray avec des partenaires. Ensuite, on a ouvert Le Pourvoyeur. Un autre ami m’a aussi proposé de me lancer dans la production audiovisuelle. On a produit plusieurs documentaires et on mène actuellement plusieurs projets en parallèle. Durant cette période où j’ai davantage développé les affaires, j’avais besoin de me retrouver dans la vraie vie, de me dire que j’allais faire une vraie job, de sortir du monde de l’illusion. Cela m’a été très profitable. Même si les affaires continuent, j’ai maintenant le goût de replonger à pieds joints dans le métier. J’ai envie de faire des choses qui me tiennent vraiment à coeur.

Est-ce que l’âge des enfants a également joué en faveur d’un retour au jeu?

Ça correspond à une période où les enfants sont plus grands et plus autonomes. À certains moments, j’ai été obligé de refuser des propositions parce qu’il y a juste 24 heures dans une journée. J’avais des enfants en bas âge, beaucoup d’employés, beaucoup de choses à gérer, et j’ai dû faire des choix. Maintenant, les entreprises sont présentes et bien structurées, je vais pouvoir m’absenter plus facilement.

«Fugueuse la suite», lundi 21 h, à TVA.

Poursuivre la tradition familiale

Dans la famille Canuel, la passion pour le métier de comédien semble se transmettre de génération en génération. Les parents de Nicolas, Yvan Canuel et Lucille Papineau, étaient aussi comédiens. Son frère, Érik Canuel, est un réalisateur bien connu.

«Depuis un an environ, mes enfants s’intéressent davantage au métier. Ma fille vient de commencer l’art dramatique à l’école. Mes enfants me donnent la réplique pour apprendre mes textes. Ils sont bons, je pense qu’ils pourraient faire quelque chose. C’est un peu une tradition qui se poursuit. Mes parents ne m’ont jamais poussé, mais j’ai donné la réplique à mon père pendant des années. Je l’ai fait répéter souvent, j’ai joué avec lui pendant très longtemps dans le théâtre familial. Ma mère a aussi joué pendant très longtemps. La tradition se poursuit, mais on verra... Ce sont les enfants qui décideront.»