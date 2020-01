Son vétérinaire sauve son chien, il lui offre une pub au Super Bowl

Parce qu’il a sauvé son chien d’un cancer mortel, un homme d’affaires américain a tenu à remercier son vétérinaire au travers d’une publicité de 6 millions $US qui passera lors du Super Bowl dimanche.

David MacNeil, président de l’entreprise de tapis de voiture WeatherTech, avait reçu une mauvaise nouvelle l’été dernier concernant son chien, Scout, un golden retriever de sept ans: à cause d’un cancer virulent, il ne restait plus qu’un mois à vivre à Scout.

Incapable de reconnaître le diagnostic, l’homme d’affaires s’est tourné auprès de l’École de médecine vétérinaire de l’Université du Wisconsin afin de bénéficier d’un traitement contre ce type de cancer.

«Il était dans cette petite pièce, debout dans un coin, et il me remuait la queue, a déclaré le fondateur de WeatherTech à la télévision locale de Madison, WMTV. Je me dis que je ne pourrais pas faire piquer ce chien. Il n'y avait absolument pas moyen.»

Résultat, après le traitement, la tumeur à presque complètement disparue. Alors qu’il avait moins d’une chance sur cent de s’en sortir, la mascotte de l’entreprise est aujourd'hui en rémission.

Pour remercier le vétérinaire qui lui a sauvé la vie, David MacNeil a alors acheté 30 secondes de publicité lors du Super Bowl – au coût de 6 millions $US – où Scout tiendra le rôle principal.

La publicité est programmée pour passer lors du deuxième quart-temps, afin de sensibiliser la population aux cancers qui affectent communément les chiens. «Nous voulions que notre publicité de cette année non seulement sensibilise les gens, mais également soutienne financièrement les recherches incroyables et les traitements innovants qui se déroulent à l'École de médecine vétérinaire de l'Université du Wisconsin, où Scout est toujours suivi», a expliqué David MacNeil à la radio de l’université, KNX 1070.

Tous les fonds recueillis grâce à l'annonce soutiendront la recherche à l'école pour permettre de meilleurs diagnostic, traitement et prévention du cancer des chiens.