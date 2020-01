Afin de donner une véritable portée aux ordonnances de protection pour les victimes de violence conjugale, le Québec devrait sérieusement s’inspirer de ce que la France a accompli au cours des derniers mois.

Sous la direction du député français Aurélien Pradié, la France s’est dotée d’un dispositif de bracelet anti-rapprochement. Le principe est simple : la victime ou la personne à protéger installe un dispositif à son domicile qui, lui, est relié à un bracelet que doit obligatoirement porter la personne identifiée comme une menace. Si cette personne se présente à l’intérieur d’un rayon déterminé par un juge de la résidence, l’outil avertit à la fois la victime et les autorités.

Pour Mario Dumont, il est grand temps de considérer cet outil au Québec, où les ordonnances de non-rapprochement des juges ne sont assujetties à aucun suivi efficace.

«Qui surveille ça? Une fois que quelqu’un est tellement déterminé qu’il est prêt à aller tuer, il ne va pas se dire qu’il veut aller commettre un meurtre, mais qu’il ne peut pas parce qu’il ne peut pas s’approcher [de sa victime]», indique-t-il.

La bonne nouvelle, c’est qu’en plus de la ministre de la Condition féminine Isabelle Charest, des députées de chacun des partis de l’Assemblée nationale – Sonia LeBel, Hélène David, Christine Labrie et Véronique Hivon – travaillent actuellement afin de trouver des solutions au problème de la violence conjugale.

«Si on veut se mettre en mode solution et qu’on a un outil disponible, il me semble que rapidement, on devrait se mettre au travail là-dessus», plaide Mario Dumont. Maintenant, les juges [en France] ont un nouvel outil, il me semble qu’on pourrait avoir ça ici aussi.»