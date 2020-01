Weinstein a embauché d’anciens agents du Mossad pour étouffer un article

Harvey Weinstein a tenté d'empêcher la publication de l'article du New York Times en ayant recours à des anciens agents du Mossad.

La chute du producteur a commencé avec la publication de cet article accablant, sorti en octobre 2017, lorsque plusieurs femmes, dont l'actrice des Sopranos Annabella Sciorra, ont présenté des allégations d'agression sexuelle et d'intimidation à leur encontre.

L'article a contribué à déclencher le mouvement #MeToo et a depuis conduit les autorités à mettre en examen le producteur déchu pour viol et agression sexuelle, accusations pour lesquelles il est actuellement jugé à New York.

Et jeudi, les jurés ont entendu un témoignage expliquant comment il a recruté des responsables de l'agence Black Cube pour essayer d'empêcher la publication de l'article.

L'avocat Dev Sen, du cabinet Boies Schiller Flexner, a raconté comment son entreprise avait aidé à mettre en relation Harvey Weinstein avec des cadres de Black Cube, où de nombreux enquêteurs privés sont d'anciens espions de l'agence de renseignement israélienne du Mossad, trois mois avant la publication de l'exposé.

Dans le contrat liant Boies Schiller Flexner et les responsables de Black Cube, ceux-ci ont convenu de « fournir des renseignements qui aideront les clients à arrêter complètement la publication d'un nouvel article négatif dans un grand journal de New York ».

Les documents ont également révélé que les responsables de Black Cube recevraient une prime de 300 000 dollars s'ils réussissaient à arrêter la publication de l'article.

Le procureur principal Joan Illuzzi-Orbon a affirmé que le contrat « montre que le défendeur était préoccupé par la publication d'un article et qu'il cherchait à enquêter sur Annabella Sciorra ». Cette dernière était parmi les témoins appelés à la barre la semaine dernière pour témoigner de son viol présumé au début des années 1990 afin d'aider les procureurs à établir ce qu'ils prétendent être le modèle de comportement de prédateur sexuel du producteur.

L'homme de 67 ans fait face à cinq accusations d'agression sexuelle résultant des plaintes de deux femmes, Jessica Mann et Miriam Haleyi, liées à des incidents en 2006 et 2013. Harvey Weinstein encourt la prison à perpétuité et maintient que toutes ces relations sexuelles étaient consensuelles. Le procès se poursuit.