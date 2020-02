Blake Lively en tueuse dans «La section rythmique»

En femme à la recherche des raisons de l’écrasement d’avion qui a coûté la vie à sa famille, Blake Lively se transforme rapidement en assassin dans «La section rythmique». Détails sur ce rôle peu commun pour l’actrice de 32 ans.

Le hasard fait bien les choses, car c’est accidentellement que Blake Lively s’est retrouvée en Stephanie Patrick, une femme qui veut découvrir la vérité sur l’accident d’avion dans lequel toute sa famille a péri il y a trois ans, alors qu’elle devait aussi monter à bord. De fil en aiguille, elle fait la connaissance d’Iain Boyd (Jude Law), un ancien du MI6 britannique qui va lui apprendre les rudiments de son métier.

C’est parce que Blake Lively voulait travailler avec Reed Morano, la réalisatrice de «La section rythmique», connue pour «Les jumeaux» ainsi que pour avoir tourné les trois premiers épisodes de «La servante écarlate», qu’elle l’a rencontrée. «Je voulais qu’elle réalise l’un de mes projets, mais son agent m’a dit qu’elle n’était pas disponible. Je les ai suppliés de m’accorder un rendez-vous avec elle et ils m’ont proposé une rencontre à 22 h 30, à deux heures de route de chez moi... le rendez-vous impossible. Mais j’y suis allée», a raconté Blake Lively en marge du tournage de la production.

«Elle devait faire un autre film et, plutôt que de parler de mon projet, nous avons passé la soirée à discuter de cet autre scénario qui l’obsédait... celui de ¨La section rythmique¨. Elle n’était pas embauchée comme cinéaste, et je n’avais jamais entendu parler de ce projet. Reed ne m’avait même pas mentionné le titre du film, mais m’avait dit que les producteurs des ¨James Bond¨ étaient derrière. Et pour moi, cela a tout de suite signifié qu’il s’agissait de Barbara Broccoli.»

«J’ai entendu tellement de choses positives à son sujet depuis le début de ma carrière que j’ai toujours voulu travailler avec elle. [...] Je lui ai demandé un rendez-vous et j’ai appelé Reed en lui proposant d’abandonner le projet sur lequel elle travaillait et de faire ¨La section rythmique¨ si Barbara acceptait de nous embaucher toutes les deux.»

Détournement de genre

Pour Blake Lively, l’intérêt principal de «La section rythmique» est qu’il ne correspond pas aux films habituels du genre. «Il n’y a rien de lisse dans ce film. Oui, bien sûr, il est sexy et amusant, il y a de l’action, mais on y trouve également énormément d’humanité. Ce qu’on trouve rarement dans ce genre, qui ressemble d’ailleurs beaucoup aux films de superhéros. Stephanie ne devient pas soudainement une bonne tueuse dans la deuxième moitié du film, pas plus qu’elle ne porte de bas ou de talons hauts tout en tuant des gens. Tout est toujours très réaliste et cru. On ne sait d’ailleurs jamais si elle va s’en sortir.»

Au-delà de l’action et du suspense, Blake Lively a trouvé que le propos du film résonnait particulièrement à l’heure actuelle.

«En tant que femmes [la réalisatrice, la productrice et moi, NDLR], il est important de dire qu’il ne s’agit pas là d’un long métrage qui montre une femme-objet sexy, une ancienne prostituée, devenir une assassine. On montre une vie de douleur, une femme que la société a rejetée. Elle avait une vie normale et n’a pas pu se remettre de la tragédie qui lui est arrivée. Tout être humain a une valeur.»

Même si le personnage de Stephanie Patrick est issu d’une série d’ouvrages de Mark Burnell consacrée à cette héroïne de fiction, «La section rythmique» ne se concentre pas sur le passé de cette femme brisée.

«Nous voulions que le public puisse s’identifier à elle. Il fallait donc ne pas être trop précis dans son passé de manière à ce que les spectateurs puissent toujours se demander ce qu’ils feraient à sa place.»

«La section rythmique» a pris l’affiche vendredi.