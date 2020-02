Jeff Petry et Carey Price se chargent des Panthers

Le défenseur Jeff Petry a obtenu quatre mentions d’aide tandis que Carey Price a repoussé 29 tirs pour mener le Canadien de Montréal vers une victoire de 4 à 0 contre les Panthers de la Floride, samedi après-midi, au Centre Bell.

Il s’agit d’un troisième blanchissage cette saison et d’un 47e en carrière pour Price. Il dépasse ainsi Ken Dryden au troisième rang des gardiens ayant obtenu le plus de jeux blancs dans l’histoire de la Sainte-Flanelle. Seuls George Hainsworth (75) et Jacques Plante (58) le devancent à ce chapitre.

La troupe de Claude Julien n’a pas tardé à prendre le contrôle de la rencontre. Dès la sixième minute de jeu, Nick Suzuki a profité d’une belle relance de Petry et Joel Armia pour filer en zone adverse et déjouer Sergei Bobrovsky avec un tir des poignets. Il s’agit d’une 10e réussite cette saison pour le joueur recrue.

Le Tricolore a ajouté à son avance en deuxième période lorsque Artturi Lehkonen a fait dévier un tir de Petry. Tomas Tatar en a rajouté quelques minutes plus tard, en bondissant sur une passe de Phillip Danault alors qu’il était posté dans l’enclave.

Brendan Gallagher a porté le coup de grâce aux visiteurs en secouant les cordages en avantage numérique, à mi-chemin dans le troisième vingt.

Les favoris de la foule ont dirigé un total de 35 tirs sur la cage de Bobrovsky.

Cette victoire, une deuxième consécutive, permet au Canadien de se rapprocher provisoirement à six points de la dernière place donnant accès aux séries dans la section Atlantique.

Le Canadien recevra la visite des Blue Jackets de Columbus, dimanche après-midi, au Centre Bell.