Kotkaniemi cédé au Rocket de Laval

Les Canadiens de Montréal ont cédé Jesperi Kotkaniemi au Rocket de Laval, samedi, avant le match contre les Panthers de la Floride en après-midi au Centre Bell.

Kotkaniemi sera chez la filiale du CH dans la Ligue américaine (LAH) pour une période indéterminée.

L'entraîneur-chef Claude Julien avait retiré le jeune attaquant de sa formation lors du match contre les Sabres, gagné 3-1 à Buffalo jeudi.

Le Finlandais de deuxième année dans la Ligue nationale de hockey (LNH) n'a inscrit que six buts et deux aides en 36 matchs. Le joueur de centre de 19 ans a raté un peu d'action un peu plus tôt dans la campagne en raison d'une blessure.

En 2018-2019, «KK» avait récolté 34 points en 79 rencontres. Il fut le premier choix du Tricolore au repêchage de 2018, la troisième sélection au total.