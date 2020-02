La patience est de mise sur le réseau montréalais

Avis aux automobilistes de la région de Montréal, de la congestion est à prévoir sur le réseau métropolitain cette fin de semaine.

L'échangeur des autoroutes 13 et 40 dans l'ouest de Montréal sera presque complètement fermé à la circulation.

Plus précisément, l'autoroute 13 sud entre la sortie 6 et l'entrée de l'A-40 est est complètement fermée depuis 23h hier soir et jusqu'à 5h lundi matin.

C'est le cas aussi de l'autoroute 40 et des voies de desserte, dans les deux directions, dans le secteur de l'échangeur.

Secteur à éviter

Le ministère des Transports du Québec parle d'entrave majeure, si bien qu'il est recommandé d'éviter complètement le secteur.

L’autoroute 40 est la plus utilisée de la métropole, plus de 100 000 véhicules y circulent chaque jour à la hauteur de l'autoroute 13.

Les travaux doivent permettre la démolition d'un vieux pont d'étagement au-dessus de la structure. Ils étaient initialement prévus la semaine dernière, mais ont dû être annulés en raison des précipitations qui étaient attendues.

Le MTQ suggère d'utiliser les autoroutes 20 et 30 comme détours principaux pour traverser l'île de Montréal d'est en ouest ou encore la contourner.

Des panneaux de signalisation temporaire sont mis en place pour baliser les chemins de détour et il devrait y avoir davantage de présence policière pour assurer la fluidité de la circulation.