Les sympathisants pourront voter

Le Parti Québécois (PQ) permettra aux sympathisants non membres de voter pour son prochain chef, prévoient les règles de la course à la chefferie dévoilées samedi matin à Montréal.

Ainsi, il suffira de s’inscrire sur le site web du parti avant le 15 mai à 17h, et de débourser 5$, pour participer à l’élection du successeur de Jean-François Lisée.

Il s’agira d’une première pour la formation souverainiste, qui tente de se doter d’un nouveau chef après sa défaite historique d’octobre 2018.

Les candidats, eux, devront débourser 25 000$ pour voir leur nom sur le bulletin de vote et recueillir au moins 2000 signatures dans neuf régions administratives et 50 associations locales. Le plafond de dépenses électorales a été fixé à 125 000$.

Deux débats officiels auront lieu durant la course. Le premier se déroulera à Montréal le 15 avril prochain, tandis que le second aura lieu dans le Centre-du-Québec (l’endroit reste à déterminer), le 20 mai.

Le vote aura lieu par téléphone et par internet, du 15 au 18 juin, tandis que l’annonce du vainqueur se fera à Québec ou dans Chaudière-Appalaches, le 19 juin prochain.

Pour le moment, trois candidats sont officiellement sur les rangs. Il s’agit du député Sylvain Gaudreault, de l’avocat Paul St-Pierre Plamondon et de l’historien Frédéric Bastien. L’avocat Stéphane Handfield et l’humoriste Guy Nantel ont également fait part de leur intérêt, sans déclarer officiellement qu’ils seront de la course.