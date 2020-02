Les vidéos qui ont marqué l'actualité de la semaine

Chaque samedi, l’équipe de TVANouvelles.ca vous propose des images impressionnantes ainsi que des entrevues et reportages touchants et incontournables qui ont marqué la semaine.

Les victimes de l’écrasement

Deux adolescentes et leurs parents, une autre mère de famille et le pilote font partie des neuf victimes de l'accident d'hélicoptère qui a été fatal à la légende du basket Kobe Bryant et à sa fille .

Quand la fiction rejoint la réalité

«Épidémie», cette nouvelle série diffusée sur les ondes de TVA, arrive au moment même où la véritable épidémie du nouveau co ronavirus chinois commence à s’étendre à l’échelle planétaire en provoquant bien des inquiétudes.

Mystère autour d'une femme blessée devenue amnésique

Retrouvée gravement blessée dans la rue à Longueuil, une femme ne sait pas ce qui s’est passé, lundi soir. Elle se rappelle seulement qu’elle a quitté son domicile et depuis, elle n’a au cun souvenir. La police nage en plein brouillard.

Quand les fonctionnaires jouent au médecin

David Migneron a été diagnostiqué d’un cancer du cerveau en 2017. Sous les ordres de son neurochirurgien, il doit accéder deux à trois fois par semaine à des séances de physiothérapie , mais le CISSS de Laval refuse de payer pour ses traitements.

Un travailleur meurt dans un gigantesque effondrement

Un ouvrier de la construction est mort vendre dans l’effondrement spectaculaire d’un complexe sportif en démontage à Saint-Pétersbourg , en Russie. La vidéo de l’événement donne froid dans le dos.