Mark Zuckerberg défend la «liberté d’expression» coûte que coûte

Le cofondateur et PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a réitéré défendre des principes tels que la liberté d’expression et la sécurité des données et ce, même s’il doit faire face à des réactions hostiles.

«C’est une nouvelle approche qui risque d’énerver beaucoup de gens. Par contre, l’ancienne approche énervait beaucoup de gens aussi, alors essayons quelque chose de différent» a déclaré Zuckerberg lors du Silicon Slopes Tech Summit qui prenait place vendredi en Utah.

Zuckerberg s’est attiré les foudres à plusieurs reprises en refusant catégoriquement de changer la ligne éditoriale du populaire réseau social, mettant plutôt de l’avant la liberté d’expression plutôt que la censure.

Dans les derniers mois, Facebook a alors entrepris un virage de modération ce qu’il considère comme une «censure excessive». Le cofondateur et PDG a déclaré que l’objectif de son entreprise a longtemps été de n’avoir aucune incidence sur les contenus, ce qui a tendance à être perçu comme «offensant» par certains.

«Nous sommes de plus en plus appelés à censurer de nombreux types de contenu, ce qui me rend extrêmement mal à l’aise» a dit Zuckerberg, tout en reconnaissant l’importance pour son entreprise de porter une attention particulière aux plateformes de contenu liées au terrorisme, à l’exploitation des enfants et à l’incitation à la haine.

«Nous allons supprimer le contenu qui est vraiment dangereux, mais la ligne doit être maintenue à un moment donné», a-t-il ajouté.

«Être compris, pas aimé»

Zuckerberg a également déclaré que Facebook continuerait de se battre pour la sécurité des données, une autre position qui a suscité la controverse ces derniers mois.

Facebook a essuyé de vives critiques pour avoir permis aux politiciens de mentir dans des publicités, au moment où Twitter a entrepris d'interdire complètement la publicité politique.

Le patron de Facebook s’est dit déterminé à s’en tenir à ses positions même lorsqu’elles s’avèrent impopulaires.

Ce rassemblement tenu en Utah a eu lieu quelques jours après avoir déclaré que son objectif pour la prochaine décennie «n’était pas d’être aimé, mais bien d’être compris».

Vendredi, le milliardaire technologique de 35 ans a réitéré ce sentiment.