Prisonnier d’un cafouillage bureaucratique

Il s’est écoulé sept mois avant que la Ville de Portneuf ne soit informée — par hasard ! — d’une modification au règlement de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPATQ) touchant les cabanes à sucre, au grand désarroi d’un acériculteur en devenir.

L’été dernier, Richard Leclerc faisait l’acquisition d’une « très vieille » cabane à sucre en piètre état à Portneuf. « Ça devait faire 50 ans que ça n’avait pas servi. Il y a même des arbres qui poussent dedans ! Mais j’ai acheté ça pour m’amuser. C’était un projet familial, pour mes enfants et mes petits-enfants », confie le nouveau retraité. Avant d’acheter, M. Leclerc assure avoir pris connaissance des règlements de la Ville et de la MRC. En partenariat avec un inspecteur de la Ville, il a fait des plans pour reconstruire l’érablière, avec un espace commun et une salle de bain.

« On me disait que j’avais droit à une cabane à sucre jumelée à une aire de repos, donc une petite cuisine pour accueillir le monde, avec une dizaine de chaises. Quelque chose de plaisant pour faire la vaisselle, des pâtés à la viande. Pour vivre le temps des sucres ! C’était ça, mon projet », plaide-t-il.

Modification de règlement

Le 4 juin, assuré de la viabilité de son projet de retraite, M. Leclerc officialise la transaction et entame des démarches pour obtenir officiellement son permis de construction. En août toutefois, le nouveau propriétaire est avisé par la Ville de Portneuf que la CPTAQ a modifié la réglementation entourant l’aire de repos.

Depuis le 19 janvier, l’aire de repos pour une exploitation de la grandeur de celle de M. Leclerc ne peut excéder les 20 mètres carrés, incluant la salle de bain. « Ça diminuait abruptement. Et la Ville venait de le savoir ! » plaide M. Leclerc, qui n’a pu obtenir son permis de construction.

La Ville de Portneuf confirme n’avoir obtenu cette information qu’en août, et ce, « par hasard », après une discussion avec un représentant de la MRC. La MRC affirme quant à elle avoir pris connaissance de cette information deux mois plus tôt, à la lecture du Muni-Express, un bulletin d’informations municipales.

Se renvoyer la balle

La CPTAQ affirme qu’il revient au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) d’informer les clientèles visées par un changement à la loi.

Le MAPAQ plaide plutôt qu’il revient à l’Union des municipalités de contacter ses membres à cet effet. Cette dernière renvoie la balle au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH), qui a publié le Muni-Express de juin qui, lui, pointe du doigt le MAPAQ.

Au cœur de toute cette saga se retrouve M. Leclerc, qui se sent prisonnier. « Est-ce que j’ai envie d’investir plus ou moins 100 000 $, dans une cabane de 10 X 10 pour accueillir ma famille ? J’ai acheté une terre pour rien. Je suis barré par la CPTAQ parce qu’il y a un manque flagrant de communication entre la CPTAQ et les municipalités », dénonce-t-il.