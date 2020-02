Super Bowl: le choix est clair pour Arnaliaq!

Quelle équipe va remporter le Super Bowl demain soir?

La femelle morse Arnaliaq de l'Aquarium du Québec y est allée de sa propre prédiction et son choix est assez clair.

Un ballon a été placé à la sortie du bassin et de chaque côté les casques des deux équipes qui vont s’affronter dimanche.

Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de l'aquarium, on voit la femelle morse sortir de l'eau et pointer sans hésitation le casque des Chiefs de Kansas City avant de prendre le ballon et de le déposer juste à côté.

Un choix que partagent sans doute de nombreux Québécois!