Une grand-maman inquiète pour ses petits-fils et sa belle-fille en Chine

Se sentant impuissante lorsqu’elle parle à ses petits-fils sur sa tablette en direct de Montréal, alors que ceux-ci se trouvent en Chine, une Québécoise s’inquiète pour eux, les sachant confinés dans un condo.

Samuel, 4 ans, et Leis, 3 ans, ont quitté le Québec le 6 janvier pour aller fêter le Nouvel An chinois dans la famille de leur mère, qui utilise le prénom Sandrine à Montréal.

Ils se trouvent à quelques centaines de kilomètres de Shanghai, dans une zone qui n’est pas en quarantaine.

« Quarantaine ou pas, les autorités demandent de sortir le moins possible. Je les imagine tout pleins d’énergie dans le condo de leurs grands-parents. Ça ne doit pas être facile » explique Marie-Claire Baigner.

Rester ou partir

Elle préfère ne pas donner plus d’information sur l’endroit et le nom de sa belle-fille par crainte de représailles du gouvernement chinois, qui aime exercer un certain contrôle de l’information.

« Quand ils sont partis, on ne savait pas pour le virus. Ils devaient revenir au mois de mars, mais là, ma bru ne sait plus quoi faire. Elle se demande si c’est plus dangereux de rester ou de partir et de risquer d’être en contact avec du monde contaminé », poursuit Mme Baigner.

« Et s’ils prennent l’avion pour revenir, ça ne sera pas évident de forcer des enfants de cet âge à porter un masque et des gants pendant toute la durée du vol », ajoute-t-elle.

Livraison expresse

Puisque les masques se font rares en Chine, Mme Baigner en a envoyé par la poste. Elle a aussi ajouté des bouteilles de gel antiseptique à son colis.

« Par contre, même si tu paies cher, ça devrait prendre six jours avant d’arriver », soutient la grand-maman.

Celle qui aimerait revoir ses petits-fils rapidement est découragée devant la lenteur des mesures déployées par le gouvernement du Canada.