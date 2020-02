Duvernay-Tardif fait le bonheur des restaurateurs

La fièvre Laurent Duvernay-Tardif semble donner des ailes à plusieurs commerçants, qui se préparent depuis quelques jours à accueillir les fans du Québécois qui jouera au Super Bowl pour les Chiefs de Kansas City ce soir.

« C’est la première fois qu’on voit ça : 48 heures avant la partie, tous les établissements sont pleins. On ne prend plus de réservations, indique Peter Sergakis, propriétaire de la chaîne de resto-bars la Station des Sports. Naturellement, tout le monde veut voir Laurent Duvernay-Tardif, notre joueur québécois, en action. »

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Ce soir, Kansas City affronte les 49ers de San Francisco à Miami, dans le cadre du 54e Super Bowl. La fébrilité semble déjà avoir gagné les Québécois, visiblement fiers d’encourager le numéro 76 des Chiefs.

« C’est sûr qu’on va écouter la game ! a souligné Roxan Lesieur, grand partisan des Chiefs. Chez nous, la tradition, c’est que chacun amène ses petites bouchées et on s’installe devant le football. Soirée malbouffe en famille et entre amis ! »

Résidants de Sorel-Tracy, sa conjointe, Virginie Brault-Lafleur, et lui étaient à Montréal hier pour commander un « carré salé Laurent » à la boulangerie des parents du garde des Chiefs.

« C’est sûr qu’on prend pour Laurent, c’est notre petite fibre québécoise ! » a renchéri Mme Brault-Lafleur, en souriant.

Malheureusement pour eux, la boulangerie Le pain dans les voiles n’acceptait déjà plus les réservations hier, en raison d’un nombre trop élevé de demandes.

1000 barils de bière

« On a commandé spécialement pour demain 1000 barils de bière pour nos établissements, beaucoup d’ailes de poulet et beaucoup de nachos. On est prêts. [...] On suit la tradition. Mais cette année, la demande est vraiment exceptionnelle », soutient M. Sergakis.

Cette année, la Taverne 1909 de Montréal accueillera la Fondation Laurent Duvernay-Tardif pour la soirée, et on s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de monde, explique Hubert Lallié, directeur des événements.

« C’est certain que la présence d’un Québécois au Super Bowl crée un petit buzz cette année. [...] En général, les Patriots [de la Nouvelle-Angleterre] et Laurent Duvernay-Tardif nous amènent assurément beaucoup de clients », affirme-t-il.

Premier arrivé, premier servi

Néanmoins, le restaurant a préféré opter pour un système « premier arrivé, premier servi » plutôt que d’accepter les réservations, en raison du match du Canadien qui aura lieu plus tôt dans l’après-midi.

« Évidemment, il y a beaucoup de demandes quand même. [...] Disons qu’on est prêts pour la guerre, la journée du Super Bowl. On commande des chaises et des tables pour augmenter la capacité. On fait venir plus d’écrans pour accommoder le plus de gens possible », ajoute M. Lallié.