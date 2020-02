Et le radar photo le plus payant de Québec se situe...

Le radar photo le plus payant de Québec a rapporté près de 6 millions de dollars depuis sa mise en fonction, il y a 21 mois.

Situé à l’angle du boulevard Charest ouest et de l’avenue Saint-Sacrement, le radar a pincé plus de 46 000 conducteurs fautifs depuis avril 2018, soit une moyenne de 66 par jour.

«Je pense que je me suis fait prendre deux fois, admet un automobiliste. On arrive des fois sur notre élan et on se fait prendre.»

En l’espace de 800 mètres, la limite de vitesse passe de 100 km/h à 70 km/h, puis à 50 km/h, ce qui pourrait expliquer le haut taux de conducteurs qui dépassent la limite permise.

Depuis l’installation des radars photos mobiles et fixes en août 2009 au Québec, 1 358 679 constats d’infraction ont été remis, pour un total de près de 183 millions de dollars.