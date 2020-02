La construction de l'hôpital temporaire de Wuhan en accéléré

La construction de l’hôpital Huoshenshan de Wuhan a été déclarée officiellement terminée dimanche, 10 jours à peine après les travaux.

Des vidéos en accéléré montrent l’impressionnant chantier de cet établissement hospitalier d’une surface de près de 25 000 mètres carrés.

AFP

L’hôpital temporaire de 1000 places doit accueillir exclusivement des patients atteints du nouveau coronavirus.

Le chantier a débuté le 25 janvier. Des équipes ont travaillé en rotation depuis ce temps-là pour que la construction ait lieu 24 heures sur 24.

AFP

«Il faut isoler les malades et les soigner le plus vite possible», avait déclaré un peu plus tôt cette semaine Chen Bingzhong, un ancien haut responsable du ministère de la Santé, à l'AFP

«La puissance de contagion de ce virus est trop grande, il risque de contaminer les autres patients et le personnel médical.»

AFP

Un deuxième hôpital du genre, de plus de 1300 places, doit ouvrir mercredi selon les autorités.

Selon le gouvernement, le budget pour la construction et l'équipement des deux hôpitaux s'élève à 300 millions de yuans (57 millions de dollars).

- avec l’AFP