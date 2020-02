Les Chiefs et Laurent Duvernay-Tardif sont champions

Laurent Duvernay-Tardif est devenu le premier Québécois de l’histoire à remporter le Trophée Vince-Lombardi, alors que les Chiefs de Kansas City ont vaincu les 49ers de San Francisco 31 à 20, dimanche soir, lors du Super Bowl LIV présenté à Miami, en Floride.

Pour ce faire, la formation du Missouri a comblé un retard de 10 points au quatrième quart. Les vainqueurs ont d’abord réduit l’écart à trois points, alors que l’ailier rapproché Travis Kelce a attrapé un relais du quart-arrière Patrick Mahomes dans la zone payante. Ce majeur a été rendu possible grâce à un jeu important réalisé en troisième essai et 15 verges à franchir. Devant cette situation difficile, le pivot des Chiefs a trouvé Tareek Hill sur 44 verges. Le petit receveur de passes avait préalablement mystifié son couvreur.

La défensive des vainqueurs a ensuite stoppé l’attaque des Niners, afin de redonner rapidement le ballon à Mahomes, une occasion que n’allait pas rater le quart de troisième année. Son attaque a traversé 65 verges en sept jeux et le porteur de ballon Damien Williams a capté l’offrande de son pivot et a transporté le ballon vers la terre promise.

Avec un peu plus de deux minutes à faire au match ultime de la campagne 2019, l’unité défensive de Kansas City avait la lourde tâche de sceller la victoire des siens, ce qu’elle a fait avec brio. Leur efficacité a notamment permis à Williams d’accroitre l’avance des Chiefs avec un touché au sol de 38 verges.

Ce dernier a complété son match avec 104 verges de gains en 17 courses et a ajouté 29 autres verges avec quatre attrapés. Pour sa part, Mahomes a complété 61,9% de ses passes tentées pour 286 verges, deux passes de touchés et un majeur au sol. Il a également été victime de deux interceptions. C’était d’ailleurs la première fois de sa carrière qu’il était victime d’un larcin en éliminatoire.

En vertu de ce gain, les Chiefs remportent les grands honneurs pour une première fois en 50 ans, eux qui avaient mis la main sur le Trophée Vince-Lombardi lors de la campagne 1969. Ils deviennent aussi la deuxième équipe a comblé un déficit de 10 points ou plus lors d’un match du Super Bowl. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avaient réussi l’exploit à deux reprises (2015 et 2017).

De leur côté, les 49ers ont échoué dans leur tentative de rejoindre les «Pats» et les Steelers de Pittsburgh parmi les formations les plus titrées de la NFL, et ce, avec six sacres.