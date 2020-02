Messages d’espoir de nos artistes pour prévenir le suicide

À l’approche de la Semaine de prévention du suicide qui s’amorce, le magazine «La Semaine» a donné la parole à neuf artistes qui ont vécu le suicide d’un proche.

Six d’entre eux se confient sur la souffrance qu’ils ont alors encaissée, et tous transmettent un message d’espoir aux entourages endeuillés.

Jocelyne Cazin revient entre autres, dans ce dossier, sur le départ de son collègue et ami Gaétan Girouard, qui a choisi de nous quitter il y a 21 ans, le 14 janvier 1999. Aux dires de l’ancienne animatrice de «J.E» - qui a aussi perdu par suicide deux personnes de son enfance, une amie et une voisine -, son partenaire professionnel dissimulait bien son mal de vivre et laissait croire que tout allait bien. Elle dit s’en être voulu de n’avoir su cerner son tourment.

«Ça m’a pris du temps pour me pardonner, avoue Jocelyne Cazin à "La Semaine". La culpabilité a été extrêmement forte. J’ai vu un psychologue durant quelques années...»

«Maladie de l’âme»

Bernard Fortin a lui aussi dû composer souvent avec le suicide de gens qu’il aimait: un beau-frère, une sœur, un oncle et d’autres connaissances. «Chaque fois, ça me rappelle que c’est une maladie de l’âme. (...) Le suicide est toujours une très mauvaise décision. C’est un scénario qui ne mène nulle part, sinon à l’éclatement d’une bombe qui fait mal à de nombreuses personnes pendant des années ou toute la vie.»

Or, même après une épreuve d’une gravité telle que le suicide, le soleil peut encore briller pour ceux qui restent. Comme l’affirme si bien Maxime Landry, «la force finit par émerger à nouveau».

«Il n’y a aucune émotion qui ne soit pas noble, même la peur et la colère (...) N’ayez pas peur de vous sentir vulnérable», conseille le chanteur et auteur, qui a dû dire adieu à son père lorsqu’il n’avait que 16 ans.

«Je vous mets au défi de vous confier aux gens autour de vous, sans rien cacher, lance Dave Morissette. Vous pourriez être surpris de voir comme les gens tiennent à vous (...).»

«Gâtez-vous avec quelque chose qui vous fait plaisir. Offrez-vous un petit bonheur», suggère pour sa part le sommelier Philippe Lapeyrie.

Le comédien Hugo Giroux, la chanteuse Renee Wilkin, l’animatrice Anaïs Guertin-Lacroix et l’ex-hockeyeur et analyste Éric Fichaud se sont aussi ouverts à «La Semaine».

Si vous avez besoin d’aide, ou souhaitez épauler un proche en détresse, vous pouvez contacter sans frais le 1(866) APPELLE (277-3553).