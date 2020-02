Toujours pas de date prévue pour évacuer les Canadiens à Wuhan

Le gouvernement fédéral n'était toujours pas en mesure d'indiquer, dimanche, quand son avion nolisé pourra se poser en Chine afin d'évacuer un nombre grandissant de Canadiens qui souhaitent quitter la province du Hubei, en quarantaine en raison du nouveau coronavirus.

Dimanche après-midi, 325 Canadiens se trouvant dans la ville de Wuhan et ses environs - considérée comme le foyer de l'épidémie - avaient contacté le gouvernement afin de demander de l'aide pour rentrer au pays, a indiqué Affaires mondiales Canada. Or, le gouvernement ignorait toujours quand il pourrait aller les chercher, quatre jours après avoir annoncé qu'il comptait noliser un avion pour ce faire.

• À lire aussi: Épidémie de désinformation: évitez de vous faire piéger

• À lire aussi: 360 morts en Chine; plus de victimes que le SRAS

• À lire aussi: La construction de l'hôpital temporaire de Wuhan en accéléré

Cet avion pourrait d'ailleurs ne pas suffire à la tâche, a laissé entendre un porte-parole du ministère. «Les places seront limitées et ne seront pas garanties. Elles seront probablement confirmées à peu de préavis», a indiqué un porte-parole du ministère, Sylvain Leclerc, dans un courriel envoyé à l'Agence QMI dimanche.

Les Canadiens présents dans la province du Hubei qui présentent des symptômes rappelant ceux provoqués par le virus 2019-nCoV n'auront pas le droit de monter à bord de l'appareil, a aussi indiqué le ministère, sans préciser si une autre option de rapatriement est prévue pour les Canadiens malades.

Affaires mondiales Canada n'a pas non plus précisé si l'envoi d'un second avion en Chine est prévu éventuellement. Pas moins de 543 Canadiens se trouvent dans le Hubei, selon les données recensées auprès du service volontaire d’Inscription des Canadiens à l’étranger. Ce nombre ne tient toutefois pas compte des ressortissants qui n'ont pas pris le soin de s'inscrire.

En plus d'ignorer quand l'appareil nolisé pourra se poser en Chine, le gouvernement tachait toujours, dimanche, de déterminer quels seront les protocoles qui seront mis en place pour accueillir les Canadiens ayant séjourné à Wuhan à leur retour au pays.

Des fonctionnaires ont été envoyés dans la région du Hubei pour faire le pont avec les autorités chinoises, afin de coordonner le vol nolisé et prévoir l'évacuation des ressortissants canadiens.

En tout, 15 219 Canadiens ont inscrit leur présence en Chine, y compris à Hong Kong. Les citoyens hors de la région en quarantaine qui souhaitent rentrer au pays sont invités à se tourner vers les vols commerciaux, a indiqué Affaires mondiales Canada.

À ce jour, quatre cas de coronavirus ont été confirmés au Canada. Les quatre patients avaient voyagé en Chine avant de développer la maladie une fois de retour au pays.

Le dernier bilan publié par les autorités chinoises fait état d'environ 360 morts et plus de 16 000 personnes contaminées. La maladie s'est répandue dans plus d'une vingtaine de pays.