Une collecte des données réclamée sur le profilage racial

Une vingtaine de groupes communautaires ont redemandé dimanche que des données relatives à l'appartenance raciale soient notées lors d'interpellations, d'arrestations ou d'accusations de personnes à Montréal.

Cette revendication, formulée lors d'une assemblée publique organisée par le conseiller indépendant Marvin Rotrand, s'adressait tout particulièrement au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et à la Société de transport de Montréal (STM).

«Ce projet doit cibler particulièrement les piétons et les conducteurs interpellés par ces deux organismes», a suggéré Alain Babineau, du Centre de recherche-action sur les relations raciales. L’appartenance raciale de personnes impliquées dans des incidents où la force a été employée, ainsi que de personnes arrêtées ou accusées, serait notée.

Cette demande s’inscrit dans la foulée de la publication, en octobre dernier, d’un rapport indépendant commandé par le SPVM faisant état d’un biais systémique: les personnes issues de minorités visibles ou Autochtones étant plus susceptibles d’être interpellées lors de contrôles de routine.

Le SPVM s’est engagé à rédiger une politique sur les interpellations d’ici la fin mars.

Motion appliquée?

Selon certains, les interpellations aléatoires n’ont pas cessé malgré une motion du conseil municipal.

Les élus doivent se fier sur la bonne foi du SPVM, indique Marvin Rotrand, qui avait réclamé un moratoire sur les interpellations. Néanmoins, on entend que des personnes se font encore interpeller, relate-t-il, suggérant que la situation n’a pas changé.

«Pour le SPVM, il y a un grand déni qu’il n’y a pas de profilage racial», soutient Jessica Quijano du Native Women’s Shelter of Montréal. Mais, pour «quelqu’un comme moi qui travaille tous les jours sur le terrain on n’a pas besoin de plus de données», poursuit-elle, réclamant plutôt un moratoire sur les interpellations.

«Ça continue tous les jours», regrette-t-elle, à propos du profilage social et racial subi par les femmes autochtones. Ces dernières ont 11 fois plus de chances d’être interpellées que les femmes blanches, selon un rapport indépendant.

Le SPVM reconnaît l’existence de biais systémiques, mais refuse d’utiliser le terme profilage racial. «Les interpellations sans fondement n’ont jamais été tolérées au SPVM», avait mentionné en janvier dernier le directeur des communications André Durocher.