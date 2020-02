Laurent Duvernay-Tardif «est très fébrile», assure son agent

À quelques heures du botté d'envoi du Super Bowl LIV, le Québécois Laurent Duvernay-Tardif était à la fois fébrile et fin prêt pour son match, a assuré son agent et bon ami Sasha Ghavami dimanche matin.

«Laurent a connu deux excellentes semaines de préparation. Je l'ai vu vendredi soir; il va super bien et est très fébrile», a raconté M. Ghavami en entrevue à TVA Nouvelles.

• À lire aussi: Du pain édition spéciale «Chiefs»

• À lire aussi: Duvernay-Tardif fait le bonheur des restaurateurs

• À lire aussi: La folie Laurent Duvernay-Tardif s’empare du Québec

L'agent a passé les deux dernières semaines à réunir les conditions parfaites pour laisser Duvernay-Tardif se concentrer sur son match. «Une grande partie de mon travail, c'est de m'assurer de créer une espèce de bulle où il peut rester concentré et s'attarder à sa tâche d'arrêter la ligne défensive des 49ers, ce qui n'est pas une mince tâche. [...] C'est facile de se laisser emporter par les distractions lors d'un événement comme le Super Bowl», a-t-il dit.

Sasha Ghavami s'est notamment occupé de gérer les billets et déplacements des proches de l'ailier défensif. Une trentaine de personnes ont fait le déplacement à Miami, où ils pourront encourager le Québécois au Hard Rock Stadium.

«C'est le jour du match. Tout est "setté" de notre côté. On est prêt à vivre cette expérience-là et on va la vivre à fond. On va essayer d'en profiter le plus possible», a ajouté Sasha Ghavami, qui gère la carrière de son ami depuis 2013.