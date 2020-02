Beyoncé et Jay-Z demeurent assis...et le web s’enflamme!

Beyoncé et Jay-Z ne se sont pas levés pour l'hymne national américain lors du Super Bowl, dimanche soir.

Alors que Demi Lovato interprétait The Star-Spangled Banner avant le coup d'envoi du match au Hard Rock Stadium de Miami, le couple de superstars et leur fille de huit ans, Blue Ivy, ont été photographiés assis fermement sur leurs sièges, tandis que ceux qui les entouraient se tenaient debout.

Bien que le couple n'ait pas encore commenté leur décision, il semble qu'elle aurait pu représenter une prise de position faisant écho aux protestations d'athlètes tels que Colin Kaepernick, qui s'était agenouillé pour attirer l'attention sur les injustices raciales dans le pays.

Cependant, la décision de Beyoncé et Jay-Z a également été jugée hypocrite par certains sur les réseaux sociaux, car la société Roc Nation du rappeur s'est récemment associée aux patrons de la Ligue nationale de football américain, la NFL, pour superviser des programmes de justice sociale et des événements, tels que le concert de la mi-temps du Super Bowl.

Quelle que soit leur motivation, la vidéo du couple assis pendant l'hymne a suscité la colère de certains utilisateurs de Twitter.

« Non seulement Beyoncé et Jay-Z devraient avoir honte de rester assis pendant notre hymne national, MAIS ils devraient avoir encore plus honte d'avoir appris à leur enfant de s'asseoir et de manquer de respect à notre nation, a écrit un internaute. Nous défendons les hommes et les femmes qui mettent leur vie en jeu chaque jour pour les États-Unis. Répugnant. »

« Jay-Z et sa femme ont récolté les fruits de ce pays, pris tout ce qu'ils peuvent et les voici, assis pendant l'hymne (sic) », a ajouté un autre.

Mais d'autres ont fait valoir que le couple avait entièrement le droit de rester assis s'il le voulait : « Beyonce et Jay-Z ne sont pas les seuls à rester assis. Mais comme ils sont afro-américains, c'est un problème ? »

« Les gens qui sont en colère que Beyoncé reste assise pendant l'hymne national sont les mêmes qui étaient assis sur leurs canapés quand l'hymne national a été chanté, genre, s'il vous plaît, dirigez votre colère vers quelque chose qui compte », a expliqué un utilisateur.