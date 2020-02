Le premier ministre du Québec prône une vision plus interventionniste de l’État dans l’économie de la province, une position qui tranche avec ce qui est attendu d’un parti plus à droite. Or, rappelle Stéphane Bédard, François Legault n’a jamais été à droite.

«François Legault, ce n’est pas un gars de droite, c’est quelqu’un qui est plus au centre», souligne-t-il, lui qui a connu le premier ministre lorsqu’il était à bord du navire péquiste.

«À l’époque où il était au Parti québécois, c’est quelqu’un qui avait des idées plus à gauche que certains des membres du parti, étonnamment», se souvient l’ancien président du Conseil du Trésor.

Autrement dit, François Legault a beau être sorti du Parti québécois, le Parti québécois n’est pas complètement sorti de lui, du moins économiquement.

«Quand le Parti québécois est allé le chercher après Air Transat, il n’est pas arrivé en disant qu’on allait baisser les impôts, au contraire. Sa pensée économique, c’était la force de la présence de l’État et il voulait qu’on réinvestisse en éducation», souligne Stéphane Bédard.

Sa collègue Diane Lamarre note de son côté que, même si le gouvernement ne s’est pas encore imposé sur la question économique, François Legault a beaucoup semé depuis le début de son mandat, notamment en influençant le mandat d’Investissement Québec.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.